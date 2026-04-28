Morre Moncho Monsalve, lenda do basquete espanhol e ex-técnico da seleção brasileira Estadão Conteúdo 28.04.26 10h33 O basquete internacional se despediu de um de seus nomes mais influentes. Morreu, aos 81 anos, Moncho Monsalve, figura histórica do esporte na Espanha e ex-treinador da seleção brasileira masculina. A notícia gerou repercussão imediata no meio esportivo, incluindo manifestações oficiais no Brasil. Em publicação nas redes sociais, o perfil do Basquete Brasil lamentou a perda e destacou a importância do treinador para a modalidade: "O basquete brasileiro lamenta a partida de Moncho Monsalve, lenda do basquete espanhol e técnico da Seleção Brasileira masculina entre 2008 e 2010. No momento em que nos solidarizamos com familiares e amigos, destacamos a trajetória incrível de Moncho, campeão da Copa América de 2009 com o Brasil e que levou a Seleção ao campeonato Mundial em 2010! Nosso abraço carinhoso nos fãs espanhóis também, onde Moncho brilhou como jogador pela Seleção e Real Madrid. Descanse em paz", escreveu no X. TRAJETÓRIA MARCANTE NO BASQUETE ESPANHOL E PASSAGEM PELA SELEÇÃO BRASILEIRA Nascido em Medina del Campo, na Espanha, Monsalve construiu uma carreira sólida dentro e fora das quadras. Como jogador, teve passagem pelo Real Madrid, um dos clubes mais tradicionais da Europa. Após encerrar a carreira como atleta, iniciou uma longa jornada como treinador, acumulando experiências em diversas equipes do basquete espanhol e também em clubes de outros países. Ao longo dos anos, comandou times como Barcelona, Zaragoza, Murcia e Málaga. Sua trajetória foi marcada pela versatilidade e pela capacidade de adaptação a diferentes contextos, características que o tornaram uma referência no desenvolvimento do basquete europeu. No Brasil, Monsalve assumiu o comando da seleção masculina entre 2008 e 2010, período em que deixou uma contribuição importante. Seu principal feito foi a conquista do título da Copa América de 2009, resultado que recolocou o país no cenário internacional e garantiu vaga no Campeonato Mundial de 2010. Além do trabalho com o Brasil, dirigiu seleções como Marrocos e República Dominicana. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete Moncho Monsalve morte COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Após a 13ª rodada da Série A, Remo se distancia do primeiro time fora da zona de rebaixamento Pontuação do Remo para o primeiro time fora do Z4 aumentou após o término da rodada 27.04.26 20h59 FUTEBOL Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte Papão enfrenta o Trem-AP, fora de casa, em um confronto direto pela vaga na semifinal da Copa Norte 2026 27.04.26 20h06 FUTEBOL Última goleada do Paysandu no Brasileiro foi na Série B do ano passado; relembre Papão vive um bom momento na Série C deste ano e possui números importantes 27.04.26 19h02 Futebol Presidente da FPF apresenta palestra sobre aumento de jogos de base no Pará Número de competições de base saltou de duas para mais de 30 torneios ativos, um aumento superior a 1.400% 27.04.26 17h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte Papão enfrenta o Trem-AP, fora de casa, em um confronto direto pela vaga na semifinal da Copa Norte 2026 27.04.26 20h06 Futebol Artilheiro, Ítalo projeta decisão do Paysandu contra o Trem-AP fora de casa Com 10 gols na temporada, centroavante deve ser titular em jogo decisivo pela Copa Norte; Papão precisa vencer e torcer por tropeço do Guaporé 27.04.26 19h18 FUTEBOL Éder Militão vai passar por cirurgia e está fora da Copa do Mundo, diz site Inicialmente, o Real Madrid havia informado apenas uma contusão na perna esquerda, sem detalhar a gravidade 28.04.26 8h22 Futebol Paysandu investe em tecnologia e reforça estrutura do Centro de Saúde e Performance Clube adquire equipamentos de alto rendimento para reabilitação e prevenção de lesões; instalação será na Curuzu 27.04.26 20h37