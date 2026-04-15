Morre José Emilio Santamaría, ídolo do Real Madrid e ex-técnico da Espanha na Copa de 82 Estadão Conteúdo 15.04.26 11h52 Um dos maiores nomes da história do Real Madrid, o zagueiro uruguaio José Emilio Santamaría, morreu nesta quarta-feira, aos 96 anos. Integrante de uma das fases mais vencedoras do clube merengue, ele conquistou quatro Copas da Europa, uma Copa Intercontinental, seis Campeonatos Espanhóis e uma Copa do Rei. Como treinador, dirigiu a Espanha no Mundial de 1982. Por meio de uma nota, Florentino Pérez, presidente do gigante espanhol, lamentou a perda do lendário defensor. "Santamaría será sempre lembrado como um dos grandes símbolos do nosso clube." Nascido em 31 de julho de 1929, em Montevidéu, Santamaría ingressou no Real Madrid em 1957. Ele ajudou a equipe a dominar o futebol europeu a partir de 1958. Pérez citou esta passagem e o colocou ao lado dos grandes nomes da agremiação. "Junto a Di Stéfano, Puskás, Gento e Kopa, aquele time começou a construir o mito do Real Madrid". Com 337 partidas com a camisa branca, Santamaría venceu a Copa da Europa em 1958, 1959, 1960 e em 1966. Nascido no Uruguai, ele defendeu o Nacional antes de brilhar nos gramados da Espanha e conseguiu um feito raro: disputou duas Copas do Mundo por dois países: em 1954, defendeu a Celeste na Hungria. Oito anos depois, integrou a Fúria no Mundial do Chile. Santamaría iniciou sua carreira como treinador na temporada seguinte à sua aposentadoria do Real Madrid, em 1966. Ele comandou a Espanha nos Jogos Olímpicos de 1968 e 1980 e na Copa do Mundo de 1982, sediada pelo País. Do banco de reservas, o ex-zagueiro dirigiu ainda o Espanyol entre os anos de 1971 e 1978 e se tornou o treinador com mais partidas oficiais na história do clube. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santamaría Real Madrid morte COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Com homenagem à imprensa paraense, Nocaute na Violência 2026 é lançado em Belém Projeto chega ao 14º ano, reforça o esporte como ferramenta de inclusão social e destaca a importância do jornalismo 15.04.26 12h22 Futebol Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal 15.04.26 8h00 FUTEBOL Paysandu na Copa Norte: veja cenários do Papão que ainda busca a classificação Derrotas seguidas forçam o Paysandu a ter um resultado positivo diante do Independência-AC, para se manter vivo na competição regional 14.04.26 17h35 FUTEBOL Vai sair? Destaque do Paysandu, volante pode deixar o Papão e acertar com o Flamengo; saiba mais Volante Pedro Henrique, de 18 anos, negocia a sua saída da equipe bicolor e pode acertar com o Flamengo 14.04.26 16h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Pressionado, Paysandu encara o Independência para seguir vivo na Copa Norte Após goleada sofrida, Papão deve ir novamente com time alternativo, mas reforçado, e trata duelo na Curuzu como decisivo por vaga no G-2 15.04.26 8h01 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 15.04.26 7h00 BRIGA JUDICIAL Justiça determina que Paysandu pague valores para Bruno Veiga . A liberação envolve quantias que haviam sido depositadas pelo clube como garantia da ação ao longo dos últimos anos. Clube pode recorrer. 14.04.26 19h51 Futebol Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal 15.04.26 8h00