O Liberal chevron right Esportes chevron right

Morre Doug Moe, ídolo dos Nuggets e melhor técnico da NBA em 1988, aos 87 anos

Além do ótimo trabalho nos Nuggets, Moe ainda dirigiu San Antonio Spurs e Philadelphia 76ers em suas 15 temporadas na beira da quadra da NBA

Estadão Conteúdo

Dias depois do All-Star Games, a festa do basquete norte-americano, os Estados Unidos se despedem de mais um de seus ídolos. Morreu nesta quarta-feira, vítima de câncer, Doug Moe, aos 87 anos. Ex-jogador do Denver Nuggets, onde fez história como treinador da franquia, ele foi eleito o melhor técnico de 1988 e sempre será apontado como um revolucionário da função.

"A NBA lamenta o falecimento de Doug Moe, um técnico pioneiro cuja visão e influência ajudaram a moldar o basquete moderno. Um dos primeiros defensores de um estilo de jogo rápido e dinâmico, ele conquistou mais de 600 vitórias como técnico principal do Nuggets, Spurs e 76ers, foi eleito Técnico do Ano da NBA e, posteriormente, recebeu o Prêmio Chuck Daly por sua trajetória e impacto duradouro na profissão. Antes de se tornar técnico, Doug foi um All-Star e campeão da ABA (nome da Liga antes de se tornar NBA). Nossos mais sinceros sentimentos à sua família e amigos", anunciou o NBA.

O Denver, onde Doug Moe é o segundo maior treinador, com 432 vitórias e o Vic da Conferência Oeste de 1985 diante dos Lakers, também lamentou a inestimável perda.

"A organização Denver Nuggets ficou devastada ao saber do falecimento do lendário técnico Doug Moe. O técnico Moe foi um líder e uma pessoa única, que liderou uma das décadas mais vitoriosas e emocionantes da história dos Nuggets. Ele será para sempre lembrado por suas 432 vitórias na carreira como técnico principal, que serão penduradas no teto da arena para honrar eternamente seu incrível legado", prestou homenagem o clube.

"Os pensamentos da organização estão com a esposa de Doug, Jane, seu filho David e toda a sua família e entes queridos que estão sofrendo neste momento", completou a franquia, que lembrará de seu legado no próximo jogo da equipe em Denver.

Além do ótimo trabalho nos Nuggets, Moe ainda dirigiu San Antonio Spurs e Philadelphia 76ers em suas 15 temporadas na beira da quadra da NBA. Com retrospecto de 628 vitórias e 529 derrotas, faltou apenas um título para coroar seu excelente e inovador trabalho. Sua campanha mais memorável foi em 1985, quando os Nuggets perderam do Los Angeles Lakers nas finais do Oeste.

"Mais do que por vitórias e derrotas, Moe será lembrado por seu ataque baseado em movimentação e pelos espetáculos igualmente divertidos que proporcionava enquanto rondava o banco de reservas durante seus dias como treinador. Suas equipes em Denver lideraram a liga em pontuação por cinco temporadas consecutivas no início dos anos 80, e ele raramente utilizava jogadas ensaiadas", revelou a NBA.

Palavras-chave

basquete

NBA

luto

Denver Nutggets

Doug Moe
Esportes
.
