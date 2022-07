Morre, aos 85 anos, Uwe Seeler, ídolo do futebol alemão

Morreu, nesta quinta-feira (21), aos 85 anos, ex-atleta Uwe Seeler, capitão da Alemanha durante a final da Copa do Mundo de 1966. Uwe era considerado ídolo ao país pela contribuição no esporte há mais de 40 décadas. Era famoso pelas bicicletas e pela maneira de finalizar as jogadas – em gols – com ângulos improváveis. O enterro será na cidade de Hamburgo, onde ele viveu maior parte de própria carreira.

Desde 2020, Seeler estava com a saúde debilitada. Fez uma operação para reparar o quadril após uma queda em casa. Perdeu a audição do lado direito e teve problemas de equilíbrio após um acidente de carro em 2010. Chegou a colocar um marca-passo e removeu um tumor do ombro.

Seeler era casado com Ilka, há mais de 60 anos, e teve três filhas. Parte da família seguriam os passos de Uwe. O neto Levin Oztunali é atleta do Union Berlin, do Campeonato Alemão. O irmão mais velho de Seeler, Dieter, chegou a jogar pelo Hamburgo, e o pai, Erwin, trabalhava em uma barcaça no porto de Hamburgo e também era conhecido por jogar futebol na cidade.

VEJA MAIS

Trajetória de Uwe Seeler no futebol

Seeler iniciou sua carreira no time da cidade de Hamburgo, ficou de 1956 a 1972. Representou a seleção da Alemanha Ocidental por 16 anos, entre 1954 e 1970. Foram 72 jogos, 33 gols e 4 copas.

Uwe foi eleito, ainda, o jogador do ano do futebol alemão, entre as décadas de 60 e 70. Pelé incluiu Seeler em sua lista dos maiores jogadores vivos do mundo em 2004. “Me surpreendeu foi sua capacidade de cabecear a bola”, disse Pelé. “Seu controle de bola era perfeito, seu chute preciso, e o que realmente me surpreendeu foi sua habilidade no cabeceio”, elogiou à época o Rei do Futebol.

[[(standard.Article) Paixão sobre “rodinhas”: patinação é opção de saúde ao ar livre em Belém]]



Times estrangeiros

O jogador alemão, Uwe Seeler, recebeu propostas de clubes da Espanha e da Itália, mas recusou. Seeler venceu o Campeonato Alemão em 1960 e a Copa da Alemanha em 1963.

A Fifa prestou solidariedade ao jogador: