Projeto social esportivo muda a vida de 130 crianças em Santarém

O esporte é sempre uma grande ferramenta na transformação de vidas, além de ter a possibilidade de trazer grandes benefícios sociais à comunidade. Em Santarém, região oeste do estado, uma iniciativa de um projeto social começou a levar a prática do voleibol a jovens de diversas faixas etárias sem custos financeiros para os participantes, através do clube Alvasc Vôlei Clube, apesar de novo, o projeto conta com mais de 130 participantes.

O Alvasc Vôlei clube foi fundado em 10 de abril deste ano, de lá para cá o número de participantes saltou de 5 para mais de 130 adeptos ao esporte. Essa turma é conduzida pelos amigos Wirllem Almeida Vasconcelos, 27 anos, acadêmico de Educação Física, e Marcos Jander Campos Miranda, 21 anos, técnico em informática e acadêmico de licenciatura em química, que viram uma forma de integrar jovens na prática esportiva com cunho social.

“A gente viu a necessidade de trazer esse esporte à tona de forma gratuita. Em Santarém já existe uma escola de voleibol, mas com fins lucrativos e nós queríamos elevar essa ideia ao acesso de todos”, relatou o líder do projeto Marcos.

Ele destaca ainda que a paixão pelo esporte foi o pontapé inicial do projeto. “O amor ao esporte nos levou a colocar essa ideia adiante, levando o esporte até eles e dando o suporte necessário”, relatou o professor.

O esporte aliado a saúde física e mental

Para os responsáveis pelo projeto, os relatos constantes dos participantes sobre a felicidade em participar é o principal combustível para continuar crescendo e atingindo de forma positiva mais pessoas.

“É comum eles chegarem para gente e falarem o quanto se sentem bem-vindos aqui, o quanto o projeto ajuda a esquecer a ansiedade, os problemas, não que o projeto resolva, mas a modalidade em si ela te dá essa possibilidade, agindo como um antidepressivo”, ressaltou.

Atualmente o Alvasc não dispõe de nenhum parceiro, o local onde o projeto é realizado é a praça pública da Anísio Chaves, todos os que colaboram no auxílio aos alunos são voluntários unidos por uma única causa, o amor ao vôlei e as causas sociais.

Esporte salva vidas

Marcos conta que no ano de 2011 foi atingido por uma doença que mudou completamente o ritmo de vida que ele levava: a depressão. Sem perspectiva, o professor buscou o esporte para sair da doença e reencontrou o propósito de vida que tanto buscava.

“Como a doença poderia atrapalhar meu desenvolvimento, procurei algum esporte, conheci o voleibol e posso dizer que ele me salvou. Vê que não foi só a mim que ele salvou, mas diversos alunos que passam por problemas e se refugiam nesse projeto. Um lugar aonde a alegria vem. Esse projeto vai ficar cada vez mais forte com a força deles e a nossa determinação em fazer a diferença”, enfatizou.

Para a aluna Roseane Ribeiro, de 17 anos, o projeto veio como uma indicação de amigos e acabou tendo um papel além das quadras.

“O projeto é importante para mim hoje em dia, e chegou em um momento bem difícil pra mim. A maneira como eles vieram foi totalmente significante. Sou muito grata por ser uma das alunas”, destacou.

Já para Kilder da Silva de Jesus, de 20 anos, a vida se transformou quando encontrou um post na internet sobre o projeto, que segundo ele, veio em boa hora. “Gostei bastante das atividades e dos professores já na primeira visita. Estou no projeto há um mês e foi uma oportunidade na minha vida, que abriu portas para eu me tornar um atleta de voleibol. Estava passando por uns momentos difíceis na minha vida e o projeto se encaixou. Os problemas foram dando espaço para o foco no esporte, só tenho gratidão”, enfatizou.