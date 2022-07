Barcelona acerta a contratação do atacante polonês Robert Lewandowski

O jornalista Fabrizio Romano, uma das principais referências do mercado de transferências, confirmou que o Bayern de Munique aceitou a proposta do Barcelona, e que o jogador será o novo reforço da equipe catalã. O Bayern deve receber em torno de 50 milhões de euros (R$ 272 milhões).

O Bayern já aceitou a proposta do clube catalão e a transferência deve se concretizar em breve. O polonês já pediu para deixar a equipe alemã nesta sexta-feira e pode chegar ao clube catalão ainda neste final de semana.

Lewandowski jogou por oito temporadas no Bayern de Munique e ganhou oito Campeonatos Alemães, três Copas da Alemanha, uma Champions League e um Mundial de Clubes. O polonês também foi sondado no Chelsea e no PSG, mas seu desejo era mesmo ir para o Barça.