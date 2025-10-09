Montoro fratura clavícula em jogo da Argentina no Mundial sub-20 e só volta ao Botafogo em 2026 Estadão Conteúdo 09.10.25 13h28 A diretoria do Botafogo era contrária à liberação do prodígio Montoro para defender a Argentina no Mundial sub-20. Mas foi convencida e aceitou um pedido do jogador, de "realização de um sonho". A atitude acabou custando caro. O meio-campista sofreu uma fratura na clavícula, está fora da competição no Chile e só deve voltar a defender o clube carioca em 2026. Montoro foi substituído por Prestianni quando a Argentina vencia a Nigéria por 2 a 0 após sofrer a contusão, com somente 37 minutos. Mesmo com dores e chorando muito, o jogador ficou no banco de reservas acompanhando o complemento da etapa - a partida das oitavas de final terminou com goleada por 4 a 0. Exames médicos nesta quinta-feira confirmaram a gravidade da lesão e a necessidade de cirurgia em Montoro. "Parte médica: o jogador Montoro apresenta uma fratura na clavícula direita. Será operado no sábado pelo departamento médico da seleção da Argentina em Buenos Aires. Pronta recuperação, Álvaro, estamos com você", anunciou a Associação de Futebol Argentino (AFA). Valorizado na seleção e também no Botafogo, Montoro é um dos possíveis negociáveis do clube brasileiro no começo de 2026 e muitos torcedores reclamaram bastante de a diretoria tê-lo liberado para o Mundial Sub-20. A bronca é que a jovem promessa possa nem vestir mais a camisa do clube. Sem seu meia, o Botafogo se prepara para o clássico com o Flamengo, agendado para o dia 15 de outubro. A CBF fez alterações na tabela do Brasileirão e duas partidas do time sofreram mudanças de horário por causa da programação de televisão. Os duelos contra Ceará (agora agendado para às 18h30 e não mais às 16h de 19 de outubro) e Vitória (saiu de 18h30 para 16h no Barradão, em 9 de novembro) foram os escolhidos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Mundial sub-20 Argentina Botafogo Montoro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo enfrenta Athletico-PR com atletas pendurados que podem ficar de fora do Re-Pa; saiba quais Partida contra o Furacão acontece nesta quinta-feira (9), às 21h, no Baenão, em Belém 09.10.25 10h36 MMA Com luta marcada no UFC Rio, paraense Deiveson Figueiredo mira disputa pelo cinturão dos galos Ex-campeão da organização enfrenta Montel Jackson no sábado (11) e quer vencer para desafiar o georgiano Merab Dvalishvili, atual campeão 09.10.25 10h22 FUTEBOL Adversário do Remo, Athletico-PR é o segundo melhor mandante da Série B; veja números Furacão encara o Remo em Belém pela Série B. Leão Azul busca se aproximar do G4 08.10.25 19h37 PARA COLAR NO G4! Remo terá Marcelo Rangel e Pedro Rocha contra o Athletico-PR; veja todos os relacionados Goleiro Marcelo Rangel e atacante Pedro Rocha estão aptos para o jogo diante do Athletico-PR 08.10.25 17h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com novidades, Remo encara Athletico-PR no Baenão para colar de vez no G4 A principal novidade é o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que está novamente à disposição e pode começar jogando 09.10.25 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.10.25 7h00 Futebol Athletic-MG vence e Paysandu vê aumentar a distância para sair do Z-4 da Série B Clube bicolor segue na lanterna do campeonato e se prepara para duelo contra o Remo 09.10.25 9h17 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00