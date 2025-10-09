Montoro fratura clavícula em jogo da Argentina no Mundial sub-20 e só volta ao Botafogo em 2026

A diretoria do Botafogo era contrária à liberação do prodígio Montoro para defender a Argentina no Mundial sub-20. Mas foi convencida e aceitou um pedido do jogador, de "realização de um sonho". A atitude acabou custando caro. O meio-campista sofreu uma fratura na clavícula, está fora da competição no Chile e só deve voltar a defender o clube carioca em 2026.

Montoro foi substituído por Prestianni quando a Argentina vencia a Nigéria por 2 a 0 após sofrer a contusão, com somente 37 minutos. Mesmo com dores e chorando muito, o jogador ficou no banco de reservas acompanhando o complemento da etapa - a partida das oitavas de final terminou com goleada por 4 a 0.

Exames médicos nesta quinta-feira confirmaram a gravidade da lesão e a necessidade de cirurgia em Montoro. "Parte médica: o jogador Montoro apresenta uma fratura na clavícula direita. Será operado no sábado pelo departamento médico da seleção da Argentina em Buenos Aires. Pronta recuperação, Álvaro, estamos com você", anunciou a Associação de Futebol Argentino (AFA).

Valorizado na seleção e também no Botafogo, Montoro é um dos possíveis negociáveis do clube brasileiro no começo de 2026 e muitos torcedores reclamaram bastante de a diretoria tê-lo liberado para o Mundial Sub-20. A bronca é que a jovem promessa possa nem vestir mais a camisa do clube.

Sem seu meia, o Botafogo se prepara para o clássico com o Flamengo, agendado para o dia 15 de outubro. A CBF fez alterações na tabela do Brasileirão e duas partidas do time sofreram mudanças de horário por causa da programação de televisão. Os duelos contra Ceará (agora agendado para às 18h30 e não mais às 16h de 19 de outubro) e Vitória (saiu de 18h30 para 16h no Barradão, em 9 de novembro) foram os escolhidos.