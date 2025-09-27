Mönchengladbach sai perdendo de 6 a 0, reage, mas cai diante do Eintrach em jogo de 10 gols Estadão Conteúdo 27.09.25 17h27 Tradicional clube da Alemanha, com cinco títulos nacionais e um vice da Liga dos Campeões, o Borussia Mönchengladbach protagonizou um primeiro tempo deprimente neste sábado pela quinta rodada do Campeonato Alemão. Diante de seus torcedores, no Borussia-Park, o time virou o primeiro tempo diante do Eintracht Frankfurt perdendo por 5 a 0. Após levar o sexto gol no início da segunda etapa, o Gladbach, como é chamado na Alemanha, reagiu, mas terminou derrotado por 6 a 4. Apenas uma vez em sua história no Campeonato Alemão, o Gladbach saiu derrotado por uma margem maior no intervalo. Na 14ª rodada da temporada 2021/22, também no Borussia-Park, o era de 6 a 0 para o Freiburg e se manteve até o final. O jogo contra o Eintracht era o primeiro em casa do técnico interino do Gladbach, Eugen Polanski, que foi homenageado pela torcida antes de a bola rola. Os visitantes logo assumiram o controle da partida e abriram o placar aos 11 minutos. Os mandantes mostravam deficiência defensiva, que resultou em novos gols aos 15, 35, 39 e 46. O sexto gol do Eintracht saiu aos 2 do segundo tempo. Com uma vantagem elástica no placar e já pensando no confronto contra o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões, na terça-feira, na Espanha, o time de Frankfurt diminuiu o ritmo, passou a jogar de forma mais tranquila e viu o rival crescer na partida. Quem sofreu foi o goleiro brasileiro Kauã Santos, de 22 anos e revelado no Flamengo, que não conseguiu evitar que o Gladbach diminuísse aos 27, aos 33, aos 38 e aos 54. Apesar dos 10 gols, apenas um jogador marcou mais de um vez neste sábado: Koch, que fez o primeiro e o último do Eintracht. O turco Uzun, autor do quinto gol dos visitantes, se tornou aos 19 anos o único jogador abaixo de 20 anos a marcar em cinco jogos seguidos do Alemão. Ele é o vice-artilheiro do campeonato, atrás apenas do astro Harry Kane, do Bayern de Munique, que tem 10 gols. Apesar do resultado e da campanha desastrosa, o Gladbach recebeu elogios após o jogo. "O time mostrou caráter", afirmou o ex-jogador do clube, capitão da seleção alemã campeã do mundo em 1990 e atualmente comentarista, Lothar Matthäus. O Borussia Mönchengladbach é o lanterna do Alemão, com 2 pontos, 5 gols marcados e 12 sofridos. Já o Eintracht Frankfurt se reabilitou de duas derrotas seguidas e chegou ao quarto lugar, com 9 pontos. Na próxima rodada, o Gladbach joga com o Freiburg no domingo, e o Eintracht enfrenta o líder Bayern de Munique no sábado. 