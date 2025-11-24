Mirassol vence Ceará com facilidade e se aproxima de vaga na fase de grupos da Libertadores

O Mirassol venceu o Ceará no Campos Maia na noite desta segunda-feira (24), em partida que encerrou a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado consolidou o bom momento da equipe paulista, que já havia garantido vaga inédita na Libertadores após o empate com o Santos e a derrota do São Paulo no clássico do último fim de semana. O Ceará, por sua vez, voltou a apresentar dificuldades fora de casa e ampliou a pressão nas rodadas finais.

Com a vitória, o Mirassol chegou a 63 pontos e manteve a quarta posição, praticamente assegurando presença direta na fase de grupos da próxima edição da Libertadores dentro do chamado G-5. Continua invicto em casa, com 12 vitórias e seis empates. O Ceará permaneceu com 42 pontos, em 14º lugar, vivendo seu momento mais delicado na temporada e rondando a zona de rebaixamento a três jogos do encerramento do campeonato.

A equipe da casa assumiu o controle do primeiro tempo desde os minutos iniciais. Logo aos dois minutos, Negueba inaugurou o placar. O atacante recebeu passe de Lucas Ramon pelo lado direito, bateu em cima da marcação e, no rebote, aproveitou a sobra para finalizar com precisão.

O domínio do Mirassol se manteve, e o segundo gol saiu aos 22 minutos. Reinaldo cobrou falta da direita com força e efeito, a bola cruzou a área sem desvio, quicou no gramado e entrou, ampliando a vantagem.

O Ceará só conseguiu reagir nos instantes finais da etapa, criando sua melhor oportunidade em escanteio cobrado por Lucas Mugni, quando Marcos Victor subiu bem e cabeceou próximo ao travessão.

O segundo tempo começou marcado por uma interrupção causada pela queda parcial de energia no estádio aos seis minutos, o que paralisou o confronto por alguns instantes.

Após a retomada, o ritmo caiu, mas o Mirassol seguiu mais organizado. O Ceará tentou explorar bolas paradas, como em cobrança de falta de Mugni que obrigou Walter a afastar. Mesmo assim, foi a equipe paulista quem voltou a marcar.

Aos 30 minutos, Alesson recebeu passe de Gabriel pela esquerda e finalizou forte, no alto, sem chance para o goleiro Bruno, fechando o placar com um belo gol.

A resposta mais perigosa do Ceará veio com Fabiano Souza, que acertou o travessão em chute de longa distância, mas o lance não mudou o panorama da partida.

Os dois times voltam a campo no sábado. O Mirassol visita o Vitória às 16h, no Barradão, enquanto o Ceará enfrenta o Cruzeiro às 20h30, na Arena Castelão, em duelo decisivo para suas pretensões na luta contra o rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 3 X 0 CEARÁ MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo (Roni), Danielzinho e Gabriel (Chico Kim); Negueba (Alesson), Carlos Eduardo (Yago Felipe) e Chico da Costa (Cristian). Técnico: Rafael Guanaes.

CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Rafael Lemos (Aylon); Diego (Matheus Araújo), Zanocelo, Lucas Mugni (Lourenço) e Matheus Bahia; Pedro Henrique (Fernandinho) e Galeano (Paulo Baya). Técnico: Léo Condé.

GOLS - Negueba, aos três, e Reinaldo, aos 23 minutos do primeiro tempo; Alesson, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Walter e Jemmes (MIR); Fabiano e Willian Machado (CEA)

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR)

PÚBLICO - 4.720 torcedores

RENDA - R$ 127.820,00

LOCAL - José Campos Maia, Maião, em Mirassol (SP)