Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Mirassol vence Ceará com facilidade e se aproxima de vaga na fase de grupos da Libertadores

Estadão Conteúdo

O Mirassol venceu o Ceará no Campos Maia na noite desta segunda-feira (24), em partida que encerrou a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado consolidou o bom momento da equipe paulista, que já havia garantido vaga inédita na Libertadores após o empate com o Santos e a derrota do São Paulo no clássico do último fim de semana. O Ceará, por sua vez, voltou a apresentar dificuldades fora de casa e ampliou a pressão nas rodadas finais.

Com a vitória, o Mirassol chegou a 63 pontos e manteve a quarta posição, praticamente assegurando presença direta na fase de grupos da próxima edição da Libertadores dentro do chamado G-5. Continua invicto em casa, com 12 vitórias e seis empates. O Ceará permaneceu com 42 pontos, em 14º lugar, vivendo seu momento mais delicado na temporada e rondando a zona de rebaixamento a três jogos do encerramento do campeonato.

A equipe da casa assumiu o controle do primeiro tempo desde os minutos iniciais. Logo aos dois minutos, Negueba inaugurou o placar. O atacante recebeu passe de Lucas Ramon pelo lado direito, bateu em cima da marcação e, no rebote, aproveitou a sobra para finalizar com precisão.

O domínio do Mirassol se manteve, e o segundo gol saiu aos 22 minutos. Reinaldo cobrou falta da direita com força e efeito, a bola cruzou a área sem desvio, quicou no gramado e entrou, ampliando a vantagem.

O Ceará só conseguiu reagir nos instantes finais da etapa, criando sua melhor oportunidade em escanteio cobrado por Lucas Mugni, quando Marcos Victor subiu bem e cabeceou próximo ao travessão.

O segundo tempo começou marcado por uma interrupção causada pela queda parcial de energia no estádio aos seis minutos, o que paralisou o confronto por alguns instantes.

Após a retomada, o ritmo caiu, mas o Mirassol seguiu mais organizado. O Ceará tentou explorar bolas paradas, como em cobrança de falta de Mugni que obrigou Walter a afastar. Mesmo assim, foi a equipe paulista quem voltou a marcar.

Aos 30 minutos, Alesson recebeu passe de Gabriel pela esquerda e finalizou forte, no alto, sem chance para o goleiro Bruno, fechando o placar com um belo gol.

A resposta mais perigosa do Ceará veio com Fabiano Souza, que acertou o travessão em chute de longa distância, mas o lance não mudou o panorama da partida.

Os dois times voltam a campo no sábado. O Mirassol visita o Vitória às 16h, no Barradão, enquanto o Ceará enfrenta o Cruzeiro às 20h30, na Arena Castelão, em duelo decisivo para suas pretensões na luta contra o rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 3 X 0 CEARÁ MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo (Roni), Danielzinho e Gabriel (Chico Kim); Negueba (Alesson), Carlos Eduardo (Yago Felipe) e Chico da Costa (Cristian). Técnico: Rafael Guanaes.

CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Rafael Lemos (Aylon); Diego (Matheus Araújo), Zanocelo, Lucas Mugni (Lourenço) e Matheus Bahia; Pedro Henrique (Fernandinho) e Galeano (Paulo Baya). Técnico: Léo Condé.

GOLS - Negueba, aos três, e Reinaldo, aos 23 minutos do primeiro tempo; Alesson, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Walter e Jemmes (MIR); Fabiano e Willian Machado (CEA)

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR)

PÚBLICO - 4.720 torcedores

RENDA - R$ 127.820,00

LOCAL - José Campos Maia, Maião, em Mirassol (SP)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Mirassol

Ceará
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

reformulação

Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026

Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube

25.11.25 17h58

Remo é o 11° time brasileiro a entrar para o seleto grupo do 'duplo acesso' no Brasileirão

Leão repetiu um feito alcançado por apenas 11 clubes desde 2006 ao subir da Série C para a B e, na sequência, chegar à elite nacional

25.11.25 17h31

novo comandante

‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão

Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão

25.11.25 16h37

Mais esportes

Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores

Evento, que ocorreu em Salinópolis, coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard

25.11.25 15h12

MAIS LIDAS EM ESPORTES

LEÃO

Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas

O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada

25.11.25 19h38

Futebol

Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A

Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação

24.11.25 18h58

BRASILEIRÃO

Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026

Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro

25.11.25 20h39

SÉRIE B

Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição

Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros

24.11.25 17h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda