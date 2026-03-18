Mirassol perde série invicta de 22 jogos em casa pelo Brasileirão após derrota para o Coritiba

O Mirassol sofreu a primeira derrota em casa em sua participação na Série A do Campeonato Brasileiro, iniciada ano passado, quando se tornou a sensação da competição. A série caseira invicta de 22 jogos - 19 em 2025 e três nesta temporada - caiu ao ser derrotado por 1 a 0 para o Coritiba, nesta quarta-feira, pela sétima rodada.

O time paulista fez um bom primeiro tempo, dominando o visitante. Criou chances, mas não as converteu. No segundo tempo acabou castigado com os contra-ataques do time paranaense, que mostrou eficiência.

Sem vencer há oito jogos em 2026 - cinco no Brasileiro -, o Mirassol segue com seis pontos e ocupa a 15ª posição. O Coritiba continua mostrando eficiência como visitante e conseguiu sua terceira vitória seguida na competição. Aparece com 13 pontos, já na quinta posição.

O Coritiba adotou a mesma estratégia que funcionou em outros jogos atuando como visitante: se fechou atrás, esperou o adversário e ficou na espera de um contra-ataque para tentar seu gol. Mas o time do Paraná correu riscos, porque acabou sendo acuado em seu campo defensivo.

O domínio do Mirassol foi claro, com maior volume de jogo e criando chances reais para marcar. Foram três oportunidades em finalizações de Tiaguinho Soares, Negueba e Neto Moura que exigiram grandes defesas do goleiro Pedro Rangel. Quando ele não pegou, contou com a sorte, como quando Alesson carimbou o travessão, já nos acréscimos.

O segundo tempo começou mais equilibrado, com o Coritiba tentando sair do seu campo de defesa. Além disso, conseguiu abrir o placar aos 18 minutos, após uma recuperação de bola na defesa. O time paranaense fez uma verdadeira blitze dentro da área paulista. Depois de três chutes, a bola entrou quase que por acaso, quando Daniel Borges tentou aliviar e acabou bloqueado por Lavega, que concluiu para as redes.

Por alguns instantes, o Mirassol sentiu o golpe e quase sofreu o segundo aos 22 minutos. Pedro Rocha entrou na área pelo lado esquerdo e bateu cruzado para grande defesa de Walter. O Mirassol foi ao ataque, abrindo espaço para os contra-ataques do Coritiba, que soube se defender e garantir a vitória.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 0 X 1 CORITIBA

MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Victor Luís (Daniel Borges); Aldo Filho, Neto Moura (Nathan Fogaça) e Gabriel Pires (Shaylon); Negueba, Tiquinho Soares (André Luís) e Alesson (Galeano). Técnico: Rafael Guanaes.

CORITIBA - Pedro Rangel; JP Chermont, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Willian Oliveira (Wallisson), Sebastián Gómez (Vini Paulista) e Felipe Jonathan (Maicon); Lucas Ronier (Breno Lopes), Pedro Rocha e Lavega (Josué). Técnico: Fernando Seabra.

GOL - Lavega, aos 18 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Victor Luís e Aldo Filho (Mirassol); Lavega e Josué (Coritiba).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (RJ).

RENDA - R$ 103.620,00.

PÚBLICO - 4.129 torcedores.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).