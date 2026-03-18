Mirassol perde série invicta de 22 jogos em casa pelo Brasileirão após derrota para o Coritiba Estadão Conteúdo 18.03.26 22h18 O Mirassol sofreu a primeira derrota em casa em sua participação na Série A do Campeonato Brasileiro, iniciada ano passado, quando se tornou a sensação da competição. A série caseira invicta de 22 jogos - 19 em 2025 e três nesta temporada - caiu ao ser derrotado por 1 a 0 para o Coritiba, nesta quarta-feira, pela sétima rodada. O time paulista fez um bom primeiro tempo, dominando o visitante. Criou chances, mas não as converteu. No segundo tempo acabou castigado com os contra-ataques do time paranaense, que mostrou eficiência. Sem vencer há oito jogos em 2026 - cinco no Brasileiro -, o Mirassol segue com seis pontos e ocupa a 15ª posição. O Coritiba continua mostrando eficiência como visitante e conseguiu sua terceira vitória seguida na competição. Aparece com 13 pontos, já na quinta posição. O Coritiba adotou a mesma estratégia que funcionou em outros jogos atuando como visitante: se fechou atrás, esperou o adversário e ficou na espera de um contra-ataque para tentar seu gol. Mas o time do Paraná correu riscos, porque acabou sendo acuado em seu campo defensivo. O domínio do Mirassol foi claro, com maior volume de jogo e criando chances reais para marcar. Foram três oportunidades em finalizações de Tiaguinho Soares, Negueba e Neto Moura que exigiram grandes defesas do goleiro Pedro Rangel. Quando ele não pegou, contou com a sorte, como quando Alesson carimbou o travessão, já nos acréscimos. O segundo tempo começou mais equilibrado, com o Coritiba tentando sair do seu campo de defesa. Além disso, conseguiu abrir o placar aos 18 minutos, após uma recuperação de bola na defesa. O time paranaense fez uma verdadeira blitze dentro da área paulista. Depois de três chutes, a bola entrou quase que por acaso, quando Daniel Borges tentou aliviar e acabou bloqueado por Lavega, que concluiu para as redes. Por alguns instantes, o Mirassol sentiu o golpe e quase sofreu o segundo aos 22 minutos. Pedro Rocha entrou na área pelo lado esquerdo e bateu cruzado para grande defesa de Walter. O Mirassol foi ao ataque, abrindo espaço para os contra-ataques do Coritiba, que soube se defender e garantir a vitória. FICHA TÉCNICA MIRASSOL 0 X 1 CORITIBA MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Victor Luís (Daniel Borges); Aldo Filho, Neto Moura (Nathan Fogaça) e Gabriel Pires (Shaylon); Negueba, Tiquinho Soares (André Luís) e Alesson (Galeano). Técnico: Rafael Guanaes. CORITIBA - Pedro Rangel; JP Chermont, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Willian Oliveira (Wallisson), Sebastián Gómez (Vini Paulista) e Felipe Jonathan (Maicon); Lucas Ronier (Breno Lopes), Pedro Rocha e Lavega (Josué). Técnico: Fernando Seabra. GOL - Lavega, aos 18 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Victor Luís e Aldo Filho (Mirassol); Lavega e Josué (Coritiba). ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (RJ). RENDA - R$ 103.620,00. PÚBLICO - 4.129 torcedores. LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Mirassol Coritiba COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Olha o pix! 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