Mirassol empata com Botafogo, fica no G-4 e mantém invencibilidade em casa no Brasileirão Estadão Conteúdo 01.11.25 20h24 O Mirassol não fez uma boa partida tecnicamente, mas segue invicto em casa neste Brasileirão e tranquilo na zona de classificação para a Libertadores 2026. Neste sábado (01), recebeu e ficou no empate sem gols com o Botafogo, no estádio José Maria de Campos Maia, em duelo válido pela 31ª rodada. Ao todo, em 16 jogos em casa, foram dez vitórias e seis empates, com 34 gols marcados e apenas 13 sofridos. Atualmente, o Mirassol é quarto colocado com 56 pontos. A diferença para os líderes não é tão grande, mas tanto Palmeiras quanto Flamengo têm um jogo atrasado e podem se distanciar mais. O Botafogo, por sua vez, com o empate subiu para a sexta colocação com 48 pontos, ultrapassando o Fluminense, que tem 47 e ainda joga na rodada. O time carioca embalou a terceira partida sem derrota, sendo uma vitória e dois empates nas últimas rodadas. O primeiro tempo foi sofrível, mas jogando em casa, o Mirassol teve mais posse de bola e criou a única chance real de gol do primeiro tempo. Aos oito minutos, Chico da Costa recebeu na área e bateu de primeira, mas a bola explodiu na trave direita antes se sair para linha de fundo. O Botafogo também sofria com a pouca criatividade e pouco conseguia levar perigo ao rival em jogadas de contra-ataque. As melhores oportunidades vieram em bolas alçadas na área. Mas, o primeiro tempo terminou mesmo com o empate sem gols. Na volta do intervalo, o duelo seguiu com pouca inspiração dos dois lados. A melhor chance veio mais uma vez pelos lados do Mirassol. Aos 25, Alesson aproveitou um cochilo da defesa adversária, ficou com a bola e tentou dar um toquinho para tirar Léo Linck da bola, mas ele conseguiu fazer grande defesa. Do outro lado, Artur quase deu a vitória ao Botafogo em um contra-ataque. Aos 30, ele arriscou umc chute da entrada da área e a bola passou tirando tinta do ângulo de Walter, que só acompanhou a bola sair. Por isso, o duelo terminou empatado sem gols. Sem tempo para descanso, as duas equipes já voltam a campo neste meio de semana para a disputa da 32ª rodada do Brasileirão. Na quarta-feira (05), o Botafogo recebe o Vasco para um clássico carioca, no estádio Nilton Santos, às 19h30. Já na quinta-feira (06), o Mirassol visita o Fluminense no Maracanã, no mesmo horário. FICHA TÉCNICA MIRASSOL 0 X 0 BOTAFOGO MIRASSOL - Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan; Neto Moura (José Aldo), Danielzinho e Guilherme Marques (Shaylon); Negueba (Renato Marques), Alesson (Cristian) e Chico da Costa (Carlos Eduardo). Técnico: Rafael Guanaes. BOTAFOGO - Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Talles (Cuiabano); Marlon Freitas, Newton (Marquinho), Danilo e Santiago Rodríguez (Jeffinho); Artur e Chris Ramos (Arthur Cabral). Técnico: Davide Ancelotti. ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS). CARTÕES AMARELOS - Chico da Costa (Mirassol) e Alex Talles, Artur, Newton e Vitinho (Botafogo). PÚBLICO - 5.145 total. RENDA - R$ 181.300,00. LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). 