Mirassol derrota Sport na Ilha do Retiro e chega a quatro vitórias seguidas no Brasileirão Estadão Conteúdo 25.10.25 20h47 Confirmando o fato de ser a sensação do Campeonato Brasileiro, o Mirassol foi até a Ilha do Retiro, no Recife, e venceu o Sport por 2 a 1, neste sábado, pela 30ª rodada. Com isso, manteve o momento positivo, tendo assim a quarta vitória consecutiva. O Mirassol continua no G-4 ao ocupar a quarta posição, com 55 pontos. A chance de seguir ainda mais firme na zona de classificação direta à Copa Libertadores acontecerá no próximo sábado, às 18h, contra o Botafogo, no Maião, onde ainda está invicto. Somando os mesmos 17 pontos e afundado na lanterna, o Sport vê o rebaixamento cada vez mais perto. No próximo sábado, fora de casa, faz duelo de opostos na classificação diante do Flamengo, às 21h, no Maracanã. Postados nos seus habituais 4-3-3, Sport e Mirassol começaram a partida com muito equilíbrio, sendo pouco criativos apesar do volume. Apesar disso, a expulsão de Matheusinho mudou o panorama do confronto, ainda que houvesse bastante contestação por parte dos rubro-negros. Tudo mudou a partir daí, pois logo depois os paulistas saíram à frente. Negueba fez boa jogada pela direita, puxou para o pé esquerdo e bateu; a bola desviou em Ramon Menezes e foi para o fundo do gol. Nem mesmo a inferioridade numérica fez os pernambucanos desacreditarem. Em seguida à desvantagem, Sérgio Oliveira levantou falta na pequena área e Derik, subindo mais que a marcação, cabeceou firme para deixar tudo igual. Na volta do segundo tempo, os dois times vieram modificados para tentar ao menos corrigir seus erros. Logo no primeiro minuto, os visitantes voltaram a calar a Ilha: uma das novidades, Chico da Costa chutou e acertou a marcação; Guilherme pegou a sobra e estufou a rede. Mesmo em desvantagem, os donos da casa se aproximaram do empate novamente num lance de descuido adversário. Após saída errada da defesa, a bola caiu no pé de Sérgio Oliveira que, sozinho, isolou e não soube aproveitar. Os técnicos realizaram mais substituições buscando renovar o fôlego dos seus times e ambos mudaram as respectivas posturas. As trocas, contudo, não foram suficientes para modificar o placar final, que teve mais uma vitória do Mirassol. FICHA TÉCNICA SPORT 1 X 2 MIRASSOL SPORT - Gabriel; Aderlan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido (Igor Cariús); Lucas Kal (Hyoran), Pedro Augusto (Chrystian Barletta) e Sérgio Oliveira (Rodrigo Atencio); Matheusinho, Derik e Romarinho. Técnico: Daniel Paulista. MIRASSOL - Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes (Luiz Otávio) e Reinaldo (Felipe Jonatan); Neto Moura (José Aldo), Danielzinho e Guilherme (Shaylon); Negueba, Alesson e Renato Marques (Chico da Costa). Técnico: Rafael Guanaes. GOLS - Negueba, aos 27, Derik, aos 37 minutos do primeiro tempo, e Guilherme, no primeiro minuto do segundo. CARTÕES AMARELOS - Sérgio Oliveira, Reinaldo e João Victor. CARTÃO VERMELHO - Matheusinho. ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO). PÚBLICO - 10.656 torcedores. RENDA - R$ 216.200,00. LOCAL - Estádio Ilha do Retiro, no Recife (PE). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Sport Mirassol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Torcida do Remo faz motociata pelas ruas de Belém após vitória sobre o Cuiabá na Série B Leão Azul vence fora de casa, chega a 57 pontos e segue firme no G4 da Série B, na briga pelo acesso e pelo título 25.10.25 17h25 FUTEBOL Paysandu recebe o Avaí na Curuzu e confronto entre os clubes é marcado pelo equilíbrio; veja números Papão tenta se manter vivo na Série B, contra um Avaí que possui chances mínimas de acesso 24.10.25 17h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Paysandu, Avaí alia ataque eficiente e defesa disciplinada Time catarinense tem um dos melhores ataques da Série B e aposta em jogo direto e controle defensivo para encerrar a temporada com segurança 24.10.25 16h36 Futebol Atleta do Remo faz rifa para disputar Surdolimpíadas no Japão José Ribamar, nadador paraense, busca arrecadar R$ 25 mil para representar o Brasil nas Surdolimpíadas em Tóquio. 24.10.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 25.10.25 7h00 VOLTA DO LEÃO Torcedores do Remo recebem o time no Aeroporto de Belém neste sábado (25); veja o momento Leão Azul derrota o Cuiabá por 3 a 1, com três gols de estrangeiros, e retorna a Belém neste sábado (25) embalado pela boa fase e pela força da torcida. 25.10.25 11h47 É HOJE! Em clima fúnebre, Paysandu enfrenta o Avaí na Curuzu tentando despedida menos vexatória da Série B Com mais de 95,5% de chances de ser rebaixado, time bicolor precisa vencer todas as cinco partidas restantes e torcer para uma combinação improvável de resultados, o que nem os próprios jogadores acreditam 25.10.25 7h07 JOGÃO Remo vence a sexta seguida e pula para vice-liderança da Série B Cuiabá ainda chegou a assustar no segundo tempo, diminuindo com Carlos Alberto e pressionando nos minutos finais, mas o time azulino resistiu e garantiu o triunfo 24.10.25 23h36