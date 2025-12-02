Mirassol bate Vasco em São Januário e confirma vaga direta histórica para a Libertadores

Vasco e Mirassol se enfrentaram nesta terça-feira, em São Januário, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo marcado por forte equilíbrio e decidido apenas na segunda etapa. O time paulista aproveitou as oportunidades que criou após o intervalo e venceu por 2 a 0 com gols de Renato Marques e Carlos Eduardo. No final do jogo, muita comemoração, abraços e choro dos jogadores e da comissão técnica dentro do gramado.

Com o triunfo fora de casa, o Mirassol chegou a 66 pontos, na quarta colocação e carimbou vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. O Vasco permanece com 45 pontos, ocupa a décima 11ª posição e ainda convive com um risco remoto de rebaixamento, embora possa eliminar essa possibilidade ainda nesta rodada dependendo de combinações de resultados.

No primeiro tempo, as duas equipes encontraram dificuldades para desenvolver um jogo fluido por conta das poças formadas após a forte chuva que antecedeu a partida. O Mirassol iniciou com intensidade e tentou acelerar as transições ofensivas, enquanto o Vasco buscava pressionar a saída adversária.

A melhor oportunidade da etapa foi dos mandantes, quando Rayan finalizou com força da entrada da área e obrigou Walter a fazer grande defesa no canto. O Mirassol respondeu com boas construções no fim do período, exigindo duas intervenções de Léo Jardim em chutes de Renato Marques, mas sem alterar o placar.

A partida ganhou velocidade na segunda etapa. O Vasco voltou mais agressivo, movimentou melhor a bola e criou lances perigosos com Andrés Gómez, Rayan e Paulo Henrique, todos parados por boas defesas de Walter.

O Mirassol, porém, mostrou eficiência no momento decisivo. Aos 24 minutos, após erro de passe na defesa vascaína, a equipe paulista trocou passes com rapidez desde o campo defensivo até a chegada de Carlos Eduardo pela direita. O atacante avançou em velocidade e encontrou Renato Marques livre para finalizar com precisão no canto.

Nos minutos finais, o Vasco manteve pressão em busca do empate, enquanto o Mirassol controlou o ritmo e procurou explorar espaços para contra-ataques. Aos 46 minutos, Carlos Eduardo recebeu passe de Cristian, ganhou na velocidade da defesa vascaína e passou pelo goleiro antes de tocar para o gol e decretar o placar final.

Na última rodada, o Mirassol recebe o Flamengo no domingo, às 16h, no Campos Maia, o Maião, tentando encerrar a campanha com mais um resultado positivo e mantendo a invencibilidade em casa. No mesmo horário, o Vasco visita o Atlético-MG, na Arena MRV.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 2 MIRASSOL

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Puma Rodríguez); Thiago Mendes (Tchê Tchê), Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira (David), Rayan e Andrés Gómez (Vegetti). Técnico: Fernando Diniz.

MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan; Danielzinho, Neto moura (Yago Felipe) e Shaylon (Guilherme Marques); Negueba (Luiz Otávio), Renato Marques (Cristian) e Alesson (Carlos Eduardo). Técnico: Rafael Guanaes.

GOLS - Renato Marques, aos 24 minutos e Carlos Eduardo, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Carlos Cuesta e Nuno Moreira (VAS); Lucas Ramon e Neto Moura (MIR).

ÁRBITRO - Paulo César Zanovelli da Silva (MG).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).