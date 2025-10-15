Mirassol bate Internacional por 3 a 1´e se mantém como único mandante invicto do Brasileirão

Estreante do Campeonato Brasileiro, o Mirassol continua surpreendendo por sua excelente campanha. A vítima nesta quarta-feira foi o Internacional, que perdeu por 3 a 1, pela 28ª rodada. Esta foi a nona vitória do time paulista dentro do Estádio Maria José de Campos Maia, o Maião, onde continua invicto - nove vitórias e cinco empates. O lateral Reinaldo marcou um dos gols, o décimo dele na competição.

Agora com 49 pontos, o Mirassol confirma a quarta posição, não corre mais risco de queda e pode sonhar com uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. O Internacional, que não perdia há três rodadas e vinha de vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, continua com 32 pontos, bem próximo da zona de rebaixamento.

Sem perder como mandante, o Mirassol tomou a iniciativa ofensiva com naturalidade. Mas encontrou o Internacional bem armado, suportando a pressão inicial, pelo menos, até os 25 minutos. Daniel Borges cobrou escanteio na primeira trave, onde Neto Moura pegou de bate-pronto. Contou ainda com sorte, porque a bola passou entre as pernas de um zagueiro e o goleiro Anthoni falhou. Ao tentar defender no chão, deu um tapa na bola, ela subiu e entrou no ângulo.

Mesmo sem volume ofensivo, o Internacional empatou após uma falta bem cobrada por Alan Patrick, na frente da grande área. A bola saiu forte, o goleiro Muralha deu rebote e Thiago maia, em velocidade, completou para as redes aos 37.

O gol não diminuiu o ânimo do time paulista, que jamais desistiu de atacar, tanto que chegou ao segundo gol aos 49. Após escanteio, a bola sobrou no outro lado para Reinaldo, que passou por um marcador, foi até o fundo e seguiu caminhando em direção ao gol. Mesmo sem ângulo, ele chutou no alto entre Anthoni e a trave, com a bola tocando no outro poste e entrando: 2 a 1. Este foi o décimo gol do lateral no Brasileirão.

Na volta do intervalo, o técnico argentino Ramón Diaz alterou o sistema tático do Internacional, deixando de lado o esquema com três zagueiros. Tirou o zagueiro Victor Gabriel para a entrada do atacante Ricardo Mathias. Mas a esperança de mudança de placar logo terminou.

Aos quatro minutos, o Mirassol voltou a ser letal, chegando ao terceiro gol em apenas três toques. Do goleiro Muralha para o lateral Reinaldo, na esquerda, e deste para Negueba do lado direito. O atacante deu um corte no marcador e chutou de esquerda sem chances de defesas para Anthoni.

Depois disso, o jogo ficou truncado. O Internacional não mostrou poder de reação e o Mirassol valorizou a sua expressiva vantagem. O técnico Rafael Guanaes se deu ao luxo, inclusive, de substituir Reinaldo por Felipe Jonatan, com o lateral-artilheiro deixando o gramado debaixo de muitos aplausos.

No final de semana, o Mirassol vai de novo atuar em casa, desta vez diante do São Paulo, domingo, às 18h30. No mesmo dia e horário, o Internacional vai tentar a recuperação em Porto Alegre diante do lanterna Sport.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 3 X 1 INTERNACIONAL

MIRASSOL - Alex Muralha; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo (Felipe Jonatan); Neto Moura, Danielzinho, Gabriel (Cristian) e Guilherme Marques (Shaylon); Negueba (Carlos Eduardo) e Alesson (Chico Kim). Técnico: Rafael Guanaes.

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Vitão (Clayton Sampaio), Mercado, Victor Gabriel (Ricardo Mathias) e Bernabei; Bruno Henrique (Bruno Gomes), Thiago Maia (Alan Rodríguez) e Alan Patrick; Vitinho e Óscar Romero (Bruno Tabata). Técnico: Ramón Díaz.

GOLS - Neto Moura, aos 23, Thiago Maia, aos 37, e Reinaldo, aos 49 minutos do primeiro tempo. Negueba, aos 4 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alex Muralha e Negueba (MIR). Bernabéi, Óscar Romero (INT).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

PÚBLICO - 5.072 torcedores.

RENDA - R$ 147.920,00.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).