Mirassol aproveita a crise do Fortaleza e vence por 1 a 0 na Arena Castelão

Estadão Conteúdo

Novato na elite, o Mirassol continua surpreendendo os seus adversários. Desta vez aproveitou a crise vivida pelo Fortaleza e venceu por 1 a 0, mesmo atuando na Arena Castelão, neste domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista aparece em sexto lugar, com 32 pontos, perdendo o quinto posto para o Botafogo pelo número de vitórias: 9 a 8. O Fortaleza, agora com 11 derrotas em 20 jogos disputados, continua com 15 pontos, em penúltimo lugar, na frente somente do Sport, com 10.

O jogo começou movimentado. O Fortaleza queria mostrar disposição à sua torcida, enquanto o Mirassol tentava manter a sua competitividade. O time paulista já assustou aos 10 minutos, quando marcou um gol com Lucas Ramon, mas anulado pelo VAR, que confirmou o impedimento.

Seis minutos depois, saiu o gol do visitante. Edson Carioca recebeu a bola na área e foi driblando e dividindo contra quatro adversários. Caiu, levantou e ainda conseguiu empurrar a bola de leve para as redes, aos 16 minutos. No minuto seguinte, o Fortaleza teve um pênalti a seu favor, quando Reinaldo acertou Allanzinho dentro da área. Na cobrança, o paraguaio Bareiro chutou no canto esquerdo, mas Walter deu rebote e, depois, ainda defendeu outro chute do atacante, aos 19. A torcida ficou inquieta com a "chance de ouro" desperdiçada.

O Mirassol, na frente, pouco se arriscou ao ataque, mas quase ampliou, aos 23, num chute de longe de Neto Moura, que Helton Leite saltou para espalmar. O Fortaleza, ainda desorganizado, teve outro pênalti a seu favor, aos 39, quando a bola tocou nos braços de Danielzinho dentro da área. O VAR, porém, indicou ser involuntário e o árbitro Bruno Pereira Vasconcelos (BA) invalidou o lance.

No segundo tempo, o Mirassol valorizou a posse de bola e esperou o Fortaleza atacar. O time da casa não melhorou sua produção ofensiva e pouco ameaçou o goleiro Walter, que fez apenas duas defesas. A torcida tricolor, a partir dos acréscimos, se manifestou com vaias e aos gritos de como "time sem vergonha". O técnico Renato Paiva ganhou apenas um em nove jogos disputados. Ele pode ser a próxima vítima no clube.

Pela 22ª rodada, os dois times voltam a campo somente no domingo. O Fortaleza vai até Porto Alegre para enfrentar o Internacional, às 20h30, enquanto o Mirassol atuará em casa diante do Bahia, às 18h30.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 1 MIRASSOL

FORTALEZA - Helton Leite; Mancuso, Gustavo Mancha, Gastón Ávila e Bruno Pacheco (Weverson); Matheus Pereira, Lucas Sasha (Yago Pikachu), Pablo Roberto (Pochettino) e Lucca Prior; Allanzinho (Marinho) e Bareiro (Lucero). Técnico: Renato Paiva.

MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Reinaldo; Neto Moura (Roni Moura), Danielzinho e José Aldo (Chico Kim); Edson Carioca (Cristian), Chico da Costa (Carlos Eduardo) e Negueba (Yago Felipe). Técnico: Rafael Guanaes.

GOL - Edson Carioca, aos 16 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bareiro, Matheus Pereira e Yago Pikachu (Fortaleza), Lucas Ramon e João Victor (Mirassol)

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

RENDA - R$ 176.594,00.

PÚBLICO - 17.879 torcedores.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

