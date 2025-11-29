Ministro Gilmar Mendes exalta vitória do Santos e destaca 'sacrifício' de Neymar Estadão Conteúdo 29.11.25 13h42 Torcedor declarado do Santos, o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes comemorou publicamente a vitória da equipe por 3 a 0 sobre o Sport, nesta sexta-feira, na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado tirou o Peixe da zona de rebaixamento: o time chegou aos 41 pontos e subiu para a 15ª colocação, dois a mais que o Vitória. Em publicação nas redes sociais, o ministro exaltou o peso do resultado na luta contra a degola e a reação da equipe na reta final da competição. "Noite memorável na Vila Belmiro! O Santos reacende a esperança, sai da zona de rebaixamento e reafirma sua grandeza com uma vitória autoritária de 3 x 0", comentou. Na sequência, Gilmar destacou a atuação de Neymar, que entrou em campo mesmo com dores no joelho esquerdo e foi decisivo na construção do resultado. "Mais que o resultado, o que emociona é a entrega: Neymar, mesmo sentindo dores no joelho, sacrificou-se e foi protagonista absoluto. Essa determinação é a cara do Peixe que todos amamos. Parabéns, Santos! Parabéns, Neymar!", completou o ministro. Dentro de campo, a vitória do time alvinegro teve contornos decisivos na luta contra o rebaixamento. O Santos controlou a partida desde os primeiros minutos e contou com liderança de Neymar nos momentos-chave, mesmo visivelmente limitado fisicamente. O triunfo alivia a pressão sobre a equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda na reta final do Brasileirão e recoloca o time da Baixada em condição mais favorável na disputa contra a queda para a Série B, a duas rodadas do fim da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Santos FC Neymar Gilmar Mendes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01