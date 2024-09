Ministério Público determina retomada da investigação contra atacante Antony

Após a conclusão de um inquérito sem indiciamento, o Ministério Público de São Paulo (MPSP) determinou que a Polícia Civil retome as investigações contra o jogador Antony, acusado de violência doméstica. As denúncias foram feitas em 2023 por sua ex-namorada, a influenciadora Gabriela Cavallin, com quem o atleta do Manchester United manteve um relacionamento de quase dois anos.

Em agosto deste ano, a Polícia Civil encerrou o inquérito sem indiciar o jogador. No entanto, de acordo com informações divulgadas pelo portal UOL, o MPSP viu lacunas importantes na investigação e, por isso, solicitou a continuidade das apurações. Entre os pontos questionados, destaca-se a falta de remoção de dados do celular de Antony, que teria sido entregue às autoridades de Manchester

VEJA MAIS

Além das investigações conduzidas no Brasil, o caso também está sendo investigado pela justiça inglesa. O MPSP exigiu que as informações extraídas do celular do jogador pelas autoridades britânicas fossem compartilhadas com a Polícia Civil

Entenda o caso

Gabriela Cavallin registrou denúncia em junho de 2023. Grávida de Antony, ela afirmou que foi agredida verbal e fisicamente pelo jogador em uma casa noturna de São Paulo. Segundo Gabriela, o atleta a puxou pelos cabelos e a sacudiu, embora as agressões não tenham deixado marcas visíveis. Na época, ela não procurou atendimento médico.

Ainda no mesmo dia, Gabriela relatou ter recebido uma ligação de Antony, na qual ele a teria ameaçado de agressão caso a visse com outro jogador de futebol. Algumas semanas depois, a influenciadora sofreu um aborto espontâneo e perdeu o bebê que esperava.

Como prova das ameaças e agressões, Gabriela anexou ao inquérito capturas de tela de conversas mantidas com o jogador. Ela também apresentou outra denúncia à polícia da Inglaterra, onde o casal morou por um período, mas essa investigação ainda não foi concluída.

A Justiça de São Paulo concedeu uma medida protetiva para Gabriela contra Antony.