‘Tribunal digital está arruinando vidas’, diz Antony, do Manchester United, após críticas

A temporada do atacante Antony não está fácil. O brasileiro, que atualmente joga pelo Manchester United, reclamou em entrevista por estar sendo julgado na internet por suas atitudes dentro e fora de campo, principalmente após ser acusado de agressão contra a ex-namorada Gabriela Cavallin e mais duas mulheres.

“Hoje vejo críticas vindas de ex-jogadores do clube e de outras pessoas na imprensa, que expressam suas opiniões sem racionalidade e influenciam milhares de jogadores, até quando não jogo. Nunca os vi fazendo uma crítica construtiva, que me ajude a me tornar um profissional melhor. Nenhum deles nunca me mandou uma mensagem para saber como estou me sentindo, especialmente durante este período de turbulência que estou passando. O tribunal digital está arruinando vidas, contextos são deixados de lado, e a verdade não importa mais”, declarou o jogador em entrevista ao canal "The United Stand".

Antony não fez nenhum gol até o momento no Manchester United, nem deu assistências nas 14 partidas que disputou com a equipe inglesa. Em entrevista recente, o ex-atacante Dimitar Berbatov, que defendeu o Manchester United de 2008 a 2012, chegou a dizer que o brasileiro precisa jogar mais ‘simples’ sem “pensar que é Ronaldinho ou Zidane”.

O próprio Manchester United não vive uma boa fase, sob comando do técnico Erik ten Hag, parte do elenco estaria insatisfeito com o trabalho do holandês, e por conta de veículos de imprensa britânicos terem noticiado isto, muitos foram proibidos de cobrir a coletiva de imprensa do treinador na última terça-feira (5).

“A temporada não é tão boa quanto gostaríamos, estamos instáveis. Mas perdemos muitos jogadores lesionados, peças fundamentais no xadrez do Erik ten Hag. Com a volta de parte do elenco, vamos melhorar, e os resultados melhorarão”, declarou Antony, que é um dos jogadores de confiança de Ten Hag.

Com 24 pontos em 14 rodadas da Premier League, o United ocupa o sétimo lugar na tabela da competição, além de ocupar a lanterna do Grupo A da Champions League, com quatro pontos em cinco jogos.