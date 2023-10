Gabi Cavallin vai a delegacia depor contra o jogador Antony

A influenciadora e DJ Gabi Cavallin foi ontem, 12, a delegacia fazer uma denúncia de violência doméstica, contra o ex-namorado, o jogador de futebol, Antony. Confira mais detalhes!

A DJ Gabriela Cavallin também conhecida como Gabi Cavallin compareceu na delegacia, na Inglaterra, para denunciar o ex-namorado, o jogador de futebol, Antony, por violência doméstica. O jornalista Leo Dias recebeu a confirmação da DJ. “Só fui em um horário diferente do anunciado, por segurança, evitando assédio na porta, pois estou sozinha aqui. E voltarei em breve para outra ‘conversa’”, disse ao jornalista.

As notícias anteriores na internet diziam que Gabi não havia comparecido à delegacia porque no dia anterior havia saído para a balada, no entanto, após revelar que a mudança de horário foi estratégica, confirmou que foi a delegacia.