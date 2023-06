Justiça concede medida protetiva para DJ Gabi Cavallin contra jogador Antony

A DJ Gabi Cavallin conseguiu medida protetiva pela Justiça contra o jogador do Manchester United, Antony. O ponta-direita, que jogou pela seleção brasileira a Copa do Mundo do Qatar em 2022, é acusado de agressão física e violência doméstica contra Gabi Cavallin, que é DJ e influenciadora digital.

Os dois começaram a ter um caso no ano passado, quando Antony ainda era casado. A informação de que a medida protetiva foi deferida para Gabi foi divulgada pelo portal Leodias.com que conseguiu a informação com pessoas próximas da DJ nesta quinta-feira (8).

Antony ainda não teria sido encontrado para ser notificado do fato. Ele também não se apresentou na delegacia para prestar depoimento.