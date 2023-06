Casemiro seria 'ausente', ex-amante do jogador reclamava no twitter afirma jornalista

O jogador de futebol Casemiro é casado há 10 anos com Anna Mariana Casemiro e tinha uma relação extraconjugal há cinco anos com a modelo Sinttya Ramos, no entanto, a amante teria o deixado em 2022 pelos ciúmes excessivo do jogador. Em prints revelados pelo jornalista Leo Dias, a relação se confirmou e as reclamações feitas pela modelo no Twitter eram direcionadas a Casemiro, considerado ausente.

“Quem se ausenta demais, deixa de fazer falta. É a lei básica da vida”, tuitou a modelo em 2020. “Na real mano, o que estraga qualquer coisa é a mentira, tanto na amizade, quanto no amor. A pior coisa que tem é descobrir que a pessoa mentiu”, comentou em outro momento.

Leo Dias que agora tem um portal de notícias de entretenimento teve acesso a uma conversa de Sinttya e Casemiro. Os dois estavam juntos há cinco anos, metade do tempo de casamento de Casemiro com a esposa Anna, que na época dos jogos da Seleção Brasileira, na Copa do Mundo da Fifa, declarava-se primeira dama do jogador.

