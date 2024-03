Ministério Público da Espanha pede mais de quatro anos de prisão para Carlo Ancelotti; entenda

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, pode ser preso na Espanha. O Ministério Público espanhol pediu quatro anos e nove meses de prisão para o treinador após uma acusação de sonegação de imposto de 1 milhão de euros, mais de R$ 5,4 milhões.

Segundo a acusação, Carlo Ancelotti teria ocultado o valor da declaração de imposto de renda relacionados aos direitos de imagens recebidos pelo treinador do Real entre 2014 e 2015, período da primeira passagem pelo clube espanhol.

Para "fugir" da tributação, o Ministério Público afirmou que o técnico usou um "confuso, completo e sem atividades verdadeiras" esquema com empresas para passar os valores e "evitar a tributação dos rendimentos provenientes dos referidos direitos de imagem”.

A sonegação teria ocorrido durante a primeira passagem de Ancelotti pelo Real Madrid, em 2013. No contrato com o time espanhol, ele concordou em ceder os direitos de imagens para uma empresa por 10 anos, com um valor de 25 milhões de euros.

Contudo, no dia seguinte ao acordo, a companhia nomeou o treinador como representante, assim, Ancelotti ficou com "máximos poderes de atuação para gerir seus direitos de imagem". Além disso, após isso, a empresa e o técnico modificaram o acordo, diminuindo o prazo para três anos e o valor para 1 milhão de euros.

Até o momento, Carlo Ancelotti não se pronunciou sobre o caso. Nesta quarta-feira (6), o Real Madrid entra em campo contra o RB Leipzig pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. O time espanhol precisa apenas de um empate para avançar.