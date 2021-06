Milton Neves critica Fifa por considerar Uruguai tetracampeão mundial

O apresentador Milton Neves criticou, em seu blog no portal UOL, a decisão da Fifa de reconhecer as duas medalhas de ouro olímpicas da seleção do Uruguai como títulos da Copa do Mundo. O jornalista avaliou que não há necessidade de reconhecer as conquistas depois de quase cem anos e chamou a medida de um "tapetão retroativo vergonhoso".

- Ok, o argumento até que é válido. Mas para que reconhecer isso quase cem anos depois? Os próprios uruguaios sabem da importância daquelas duas Olimpíadas e nem devem fazer questão de que sejam consideradas como Copa do Mundo. Esse vergonhoso "tapetão retroativo" é inoportuno e não racional - criticou o apresentador.

- Daqui a pouco vão inventar até que Pedro Álvares Cabral quem ensinou Pelé a jogar bola. Mas, olha, do jeito que a "mamãe" Fifa anda boazinha, parece ser uma ótima hora para o Palmeiras chorar pelo Mundial de 1951 novamente, não é mesmo? - brincou Milton Neves.

A Celeste conquistou duas medalhas de ouro: na Olimpíada de Paris em 1924 e na Olimpíada de Amsterdã em 1928. Os dois torneios ocorreram da criação da Copa do Mundo de Seleções, que aconteceu pela primeira vez em 1930 e teve o próprio Uruguai, país-sede do torneio, como campeão.