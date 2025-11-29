Milan vence a Lazio e reassume liderança; Juventus vira sobre o Cagliari no Italiano Estadão Conteúdo 29.11.25 19h32 O Milan retomou a ponta do Campeonato Italiano ao vencer a Lazio por 1 a 0 no San Siro, pela 13ª rodada. A equipe comandada por Massimiliano Allegri aproveitou o tropeço da Roma e voltou ao topo da tabela, em um duelo marcado pelo equilíbrio e por um segundo tempo superior dos milanistas. Com o resultado, o Milan chegou a 28 pontos, contra 27 da Roma, agora vice-líder. Napoli e Inter aparecem logo atrás, com 25 e 24 pontos, respectivamente. A Juventus, que também venceu na rodada, subiu para a sétima posição, somando 23. O gol decisivo saiu logo aos cinco minutos da etapa final. Tomori encontrou Rafael Leão, e o atacante português finalizou firme, de curta distância, para superar o goleiro e colocar o Milan em vantagem. O lance mudou o ritmo da partida e abriu espaços para contra-ataques. A Lazio reagiu com intensidade. Precisando do empate, adiantou as linhas, criou oportunidades e pressionou até os minutos finais. O jogo ganhou contornos dramáticos no fim quando o árbitro analisou por cerca de cinco minutos um possível pênalti para os visitantes, mas a revisão terminou sem marcação e manteve a vitória rossonera. Em Turim, a Juventus sofreu mais do que esperava para superar o Cagliari por 2 a 1. Os visitantes abriram o placar com Esposito aos 26 minutos do primeiro tempo, aproveitando falha defensiva. O gol fez o time da casa ajustar o posicionamento e buscar reação imediata. Yildiz foi o nome da virada ainda na etapa inicial. O atacante marcou duas vezes em sequência, garantindo a vantagem que seria administrada até o apito final. Confira os jogos deste sábado: Genoa 2 x 1 Verona Parma 0 x 2 Udinese Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Italiano Milan Lazio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01