Milan e Inter vão demolir o San Siro após fecharem compra do estádio por R$ 1,2 bi Estadão Conteúdo 30.09.25 9h38 O Milan e a Inter de Milão superaram um grande obstáculo para adquirir seu próprio estádio após a Câmara Municipal aprovar a venda do San Siro para os clubes na manhã desta terça-feira, após um debate de quase 12 horas durante a noite. A votação para vender o estádio existente e as áreas ao redor foi aprovada por 24 a 20 por volta das 3h. Os clubes planejam demolir a construção de 99 anos e construir em conjunto uma nova arena com 71.500 lugares. O estádio San Siro e a área ao redor foram avaliados em no valor de 197 milhões de euros (algo em torno de R$ 1,2 bilhão), de acordo com a Receita Federal italiana. A venda terá que ser finalizada antes de 10 de novembro, quando o segundo andar - concluído há 70 anos naquela data - ganhará importância histórica e se tornará quase impossível de ser demolido. Na semana passada, os clubes anunciaram acordos com os escritórios de arquitetura Foster + Partners e Manica para projetar um novo estádio, após a prefeitura ter emitido a aprovação preliminar para a venda. O novo local fará parte de um projeto de revitalização urbana que abrange aproximadamente 281.000 metros quadrados (mais de 3 milhões de pés quadrados). O atual San Siro está programado para sediar a cerimônia de abertura das Olimpíadas Milão-Cortina em fevereiro. A ideia é ter um novo estádio pronto para quando a Itália co-sediar a Eurocopa de 2032 com a Turquia.