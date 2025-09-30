Capa Jornal Amazônia
CARLOS FERREIRA

Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

Leão, das mazelas à redenção

Carlos Ferreira

Agilidade na recomposição das linhas, melhora na compactação, atacante central saindo da área para participar da conexão de jogadas... Os ajustes táticos melhoraram claramente o time azulino, com larga margem de crescimento, sobretudo na intensidade física, com a sequência do trabalho de Guto Ferreira. Leão Azul, das mazelas à redenção. 

Com 42 pontos, o Remo está muito próximo de eliminar a hipótese de descenso e vivo na disputa do acesso. Tudo isso alivia a atmosfera no Baenão e devolve o entusiasmo à torcida. O Remo se revigora para as últimas nove rodadas da Série B, especialmente para o confronto com o Operário, em Ponta Grossa (PR) no próximo domingo, provavelmente ainda sem o artilheiro Pedro Rocha.

Será que dá, Papão?

Essa é a pergunta de um bicolor para outro, depois da vitória por 4 x 2 sobre o Criciúma em Santa Catarina. A resposta virá por etapas, a cada jogo, como na quinta-feira contra o Cuiabá.

No mínimo, o time de Márcio Fernandes diminuiu a descrença da torcida e potencializou o ânimo dentro da Curuzu. Suavizou o ambiente! O que ficou simbolizado em Criciúma foi a dignidade dos profissionais bicolores, que honraram a camisa do clube, a respeito de qualquer problema interno. Se o milagre da salvação vem ou não vem, é uma questão para mais tarde. Agora, no passo a passo, o que está valendo é a conduta digna. Um crédito moral para os profissionais do Papão! 

BAIXINHAS

* Somente depois do seu sétimo jogo com a camisa azulina, o uruguaio Diego Hernandez pode dizer que estreou pelo Remo. Numa função de flutuação, ele ficou bem à vontade e finalmente disse a que veio. O paraguaio Nico Ferreira também cresce pela fidelidade tática, participando ativamente da marcação. 

* No Paysandu desde o final de abril, o zagueiro Maurício Antônio tem apenas 10 jogos pelo time bicolor. Ele foi contratado para um recomeço de carreira e não teve sequência de jogos, mas sempre teve bom desempenho. É um atleta com liderança e muitos recursos nas suas funções. Ano passado brilhou no Coritiba.

* Jorge foi comovente ao expressar a sua emoção por voltar a jogar em alta competitividade para uma grande torcida. Palavras e lágrimas de um ser humano que está vencendo a descrença e causando boas expectativas no Remo, conforme avaliação de Guto Ferreira. 

* O técnico azulino tratou de chamar atenção para o fato de que Jorge está recomeçando e não suportaria uma sequência de jogos. O atleta ficou quase dois anos sob cuidados médicos e sua utilização terá que ser dosada, como forma de evitar lesão muscular. 

* Paysandu x Cuiabá, na quinta-feira, vai ser às 7 da noite na Curuzu. O jogo vai abrir a 30a rodada da Série B, com o Papão em busca de mais 19 ou 20 pontos para a salvação. Depois de receber o Cuiabá, o Papão irá visitar o Botafogo em Ribeirão Preto e depois terá o Re-Pa.

* Mesmo fora das duas últimas rodadas, Pedro Rocha segue absoluto na artilharia da Série B com os seus 12 gols. Anderson Safira, do Cuiabá, e Carlão, da Ferroviária, ambos com 9 gols, são as maiores ameaças ao atacante remista. 

* Goleiro Diogo Silva, zagueiro Wanderson e o lateral Kevyn, três que o Paysandu descartou, festejados na Ponte Preta pelo acesso à Série B, enquanto Alisson, Nicolas, Borasi e Matheus Trindade, também ex-bicolores, miram a Série A com o Criciúma. 

