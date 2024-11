Mike Tayson x Jake Paul: veja quando e onde assistir a luta

O lendário Mike Tyson e o influenciador digital Jake Paul, que se tornou boxeador, irão se enfrentar em um evento de boxe nesta sexta-feira (15), no AT&T Stadium em Arlington, Texas, nos Estados Unidos. As lutas preliminares começam às 19h30, com o combate principal entre Paul e Tyson previsto para às 22h.

Os fãs poderão assistir à luta ao vivo pela Netflix, que fará sua primeira transmissão de um evento de boxe ao vivo. Para os assinantes da plataforma, não haverá custo adicional, tornando essa luta acessível a um público amplo.

VEJA MAIS

Jake Paul, aos 27 anos, possui um histórico de 10 vitórias (sendo 7 por nocaute) e 1 derrota. Por outro lado, Mike Tyson, com 58 anos, é uma lenda do boxe com um recorde de 50 vitórias (44 por nocaute) e 6 derrotas, além de 2 lutas sem resultado. Apesar da diferença de idade entre os dois, Tyson afirmou estar em excelente forma e determinado a vencer.

Ganhos Estimados

As bolsas para os lutadores são impressionantes. Jake Paul pode ganhar cerca de 40 milhões de dólares, enquanto Mike Tyson deve receber aproximadamente 20 milhões de dólares. Além disso, há um bônus adicional de 5 milhões de dólares se Tyson durar mais de quatro rounds.

Goyat x Whindersson

Além do confronto principal entre Paul e Tyson, o humorista brasileiro Whindersson Nunes também entrará no ringue para enfrentar o indiano Neeraj Goyat.

Neeraj Goyat, de 27 anos, possui um histórico de 18 vitórias (8 nocautes), quatro derrotas e dois empates. Ele triunfou em seu último combate contra o americano Phakorn Aiemyod por nocaute técnico no segundo round, em maio de 2023.

Por outro lado, Whindersson Nunes, de 29 anos, possui apenas uma luta profissional em seu cartel. No combate realizado em outubro de 2023, ele foi derrotado por decisão pelo youtuber americano My Mate Nate.

Card Completo

Jake Paul x Mike Tyson; Peso Pesado

Katie Taylor (C) x Amanda Serrado; Cinturão Peso Leve Feminino (WBC, WBA, IBF, WBO e The Ring)

Mario Barrios (C) x Abel Ramos; Cinturão Peso Meio Médio (WBC)

Neeraj Goyat x Whindersson Nunes; Peso Super Médio

Shadasia Green x Melinda Watpool; Peso Super Médio Feminino

Lucas Bahdi x Corey Marksman; Peso Leve

Bruce Carrington x Dana Coolwell; Peso Pena