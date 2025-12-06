Michael exalta jovens do Fla após empate e vê futuro incerto: 'O que posso fazer é trabalhar' Estadão Conteúdo 06.12.25 22h52 Jogador mais velho em campo e responsável por passar um pouco de tranquilidade aos mais jovens ao lado de nomes como Everton Araújo e Wallace Yan, que já estão integrados ao elenco profissional com Filipe Luís, o atacante Michael, 29 anos, valorizou a atuação da garotada do sub-20, que encarou o Mirassol de igual para igual e fez um grande jogo na despedida do clube do Brasileirão. "Foi muito legal estar ao lado deles. Sou o mais velho, mas me sinto como um menino. Estou feliz por poder sair daqui com esse resultado. Com eles, tentei brincar, descontrair e mostramos um bom futebol contra uma excelente equipe", afirmou o jogador que, após essa partida, vai se juntar ao plantel que viajou para Doha, no Catar, para a disputa do Torneio Intercontinental. Do time que empatou em 3 a 3 com o Mirassol na noite deste sábado, mais três atletas também vão se apresentar ao técnico Filipe Luís no exterior: o goleiro Dyogo Alves, o volante Evertton Araújo e o atacante Wallace Yan. Apesar de estar na relação para a última competição do Flamengo no ano, Michael tem o seu futuro em aberto. Pouco utilizado no time principal, ele disse estar fazendo a sua parte e deixa a sua permanência nas mãos da diretoria. "Queria muito estar jogando, mas respeito meus colegas e meu treinador. O que posso fazer é trabalhar. Eu me esforço para caramba todos os dias. Se o Flamengo quiser que eu fique, estou aqui. Mas se for para seguir caminhos diferentes, estou para agregar no que puder", afirmou. Responsável por comandar o time à beira do campo contra uma das melhores equipes do Brasileiro, Bruno Pivetti demonstrou bastante otimismo quanto ao trabalho que vem sendo feito na base. "Na minha opinião os meninos competiram muito bem e mostraram todo o seu talento, seu potencial. Foi um jogo muito prazeroso para quem gosta de futebol. Os garotos se apresentaram bem contra uma equipe fortíssima e que fez uma grande campanha", afirmou Pivetti. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Flamengo Michael COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Mundial de Vôlei em Belém: técnico e atleta destacam expectativas e o legado para o vôlei paraense Competição ocorre entre os dias 16 e 21 de dezembro no Mangueirinho 07.12.25 9h00 FUTEBOL Com novas receitas e patrocínios, Remo triplica faturamento em 2025; veja números Leão Azul teve um faturamento de mais de R$41 milhões em 2025 07.12.25 8h00 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 FUTEBOL Com novas receitas e patrocínios, Remo triplica faturamento em 2025; veja números Leão Azul teve um faturamento de mais de R$41 milhões em 2025 07.12.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (07/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Campeonato Espanhol, Campeonato Argentino e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 07.12.25 7h00 JUSTIÇA Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões 02.12.25 18h48