Michael exalta jovens do Fla após empate e vê futuro incerto: 'O que posso fazer é trabalhar'

Jogador mais velho em campo e responsável por passar um pouco de tranquilidade aos mais jovens ao lado de nomes como Everton Araújo e Wallace Yan, que já estão integrados ao elenco profissional com Filipe Luís, o atacante Michael, 29 anos, valorizou a atuação da garotada do sub-20, que encarou o Mirassol de igual para igual e fez um grande jogo na despedida do clube do Brasileirão.

"Foi muito legal estar ao lado deles. Sou o mais velho, mas me sinto como um menino. Estou feliz por poder sair daqui com esse resultado. Com eles, tentei brincar, descontrair e mostramos um bom futebol contra uma excelente equipe", afirmou o jogador que, após essa partida, vai se juntar ao plantel que viajou para Doha, no Catar, para a disputa do Torneio Intercontinental.

Do time que empatou em 3 a 3 com o Mirassol na noite deste sábado, mais três atletas também vão se apresentar ao técnico Filipe Luís no exterior: o goleiro Dyogo Alves, o volante Evertton Araújo e o atacante Wallace Yan.

Apesar de estar na relação para a última competição do Flamengo no ano, Michael tem o seu futuro em aberto. Pouco utilizado no time principal, ele disse estar fazendo a sua parte e deixa a sua permanência nas mãos da diretoria.

"Queria muito estar jogando, mas respeito meus colegas e meu treinador. O que posso fazer é trabalhar. Eu me esforço para caramba todos os dias. Se o Flamengo quiser que eu fique, estou aqui. Mas se for para seguir caminhos diferentes, estou para agregar no que puder", afirmou.

Responsável por comandar o time à beira do campo contra uma das melhores equipes do Brasileiro, Bruno Pivetti demonstrou bastante otimismo quanto ao trabalho que vem sendo feito na base.

"Na minha opinião os meninos competiram muito bem e mostraram todo o seu talento, seu potencial. Foi um jogo muito prazeroso para quem gosta de futebol. Os garotos se apresentaram bem contra uma equipe fortíssima e que fez uma grande campanha", afirmou Pivetti.