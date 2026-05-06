Messi realiza sonho de Carlos Villagrán, o Quico de 'Chaves', e ator agradece: 'Dia mais feliz' Estadão Conteúdo 06.05.26 20h16 O ator e comediante Carlos Villagrán, que interpretou o personagem Quico no seriado mexicano Chaves, teve um encontro especial com o craque Lionel Messi no CT do Inter Miami, em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 6. O artista, grande admirador do argentino, registrou o momento com várias publicações nas redes sociais. "Admiração absoluta de ambas partes, Argentina e México. Futebol e comédia. Dois gênios que se deram bem", escreveu Villagrán no Instagram, que também não deixou de fora o famoso bordão de Quico, "cale-se", direcionado a Messi. Em outra publicação, o mexicano disse que este foi "o dia mais feliz". Em várias oportunidades, Villagrán declarou ser fã do astro argentino. Antes do encontro, o ator visitou o Nu Stadium, casa do Inter Miami, e ressaltou o desejo de conhecer Messi pessoalmente. "Eu vim vê-lo porque é o meu ídolo. Tenho que bater na porta dele e dizer: 'Não vou morrer sem te dar a mão'", disse o artista. Além de conversar com o argentino, o ator presenteou o jogador com um quadro e o agradeceu com um beijo. Por outro lado, Messi deu uma camisa autografada ao comediante personalizada com o nome que o eternizou na televisão mexicana e na América Latina. Vale ressaltar que esta admiração é mútua. Em 2012, Messi homenageou o ator em uma festa à fantasia de sua família. Na oportunidade, ele foi caracterizado de Quico e fez questão de compartilhar uma foto fantasiado nas redes sociais. Torcedor do Chivas Guadalajara, Villagrán é um grande fã de futebol. No passado, o ator já declarou admiração por Pelé e admitiu que torceu pelo Brasil na Copa de 1970, quando a seleção conquistou o tricampeonato. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Futebol Inter Miami Messi Carlos Villagrán COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia e Paysandu duelam em Marabá por vaga na final da Copa Norte Jogo único no Zinho Oliveira coloca frente a frente rivais paraenses com histórico recente de semifinais decisivas 06.05.26 8h00 futebol Condé fala sobre impacto das ausências de Bueno e Taliari e projeta duelo do Remo contra o Palmeiras Leão Azul recebe o Verdão no domingo (10), no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão 06.05.26 10h58 Futebol Paysandu atropela o Águia em Marabá e vai à final da Copa Norte Bicolores fazem 5 a 1, vão em busca do bicampeonato da Copa Norte e, consequentemente, do hexa da Copa Verde. 06.05.26 20h57 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48