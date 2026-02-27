Messi é jogado ao chão por segurança que queria protegê-lo de abraço de torcedor em Porto Rico Estadão Conteúdo 27.02.26 10h43 Lionel Messi tem um segurança particular que o acompanha em todos os jogos do Inter Miami nos Estados Unidos. E sempre o protege de 'invasores', chegando antes e sempre em alta velocidade. Mas quem chamou a atenção nesta quinta-feira foi outro profissional, que derrubou o craque argentino após torcedores invadirem o gramado em Porto Rico para abraçar e tirar foto com o camisa 10. Com a missão de não deixar ninguém se aproximar do craque, defendendo sua integridade física, a segurança local no estádio Juan Rámon Loubriel, em Bayamón, chegou atrasada quando um jovem sem camisa estava abraçado ao argentino - acabara de tirar foto com outro, vestido com a camisa do Barcelona. O profissional abraçou o jovem pelas costas para jogá-lo ao chão e acabou levando Messi junto. Outros torcedores também invadiram o gramado, de maneira pacata, apenas para registrar a presença do ídolo e também pedir autógrafos. Messi parecia seguro com a situação e, após se levantar da inesperada queda, mostrou-se tranquilo apesar da cara fechada. O amistoso da pré-temporada era para ter acontecido antes, mas uma lesão muscular de Messi o impediu de participar. E o duelo foi adiado, pois era justamente a presença do craque que os porto-riquenhos queriam ver. Messi começou o amistoso no banco, mas entrou na segunda etapa e anotou um gol, de pênalti, na vitória do Inter Miami sobre o Independiente del Valle, por 2 a 1. Mas não curtiu muito as entradas duras dos oponentes. Em um lance, chegou a puxar a camisa do capitão rival com raiva do excesso de força na jogada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol amistoso Inter Miami Independiente del Valle Messi segurança COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Lateral do Remo sobre a final do Parazão contra o Paysandu: 'Creio que somos o melhor time' João Lucas esteve em campo em oito jogos pelo Remo nesta temporada 27.02.26 18h30 MMA Sport Club Leonardo Vasconcelos encara campeão russo em desafio de peso na Rússia 27.02.26 16h36 futebol Mesmo sem vencer no Brasileirão, Remo é o time da Série A com menos derrotas em 2026 Apesar da marca positiva, a equipe azulina tem mais empates do que vitórias na temporada 27.02.26 12h31 Futebol Leão em contradição de resultados 27.02.26 12h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.02.26 7h00 futebol Com 'casadinha', Remo inicia venda de ingressos para a final do Parazão contra o Paysandu Clube azulino faz promoção para incentivar torcedores a lotarem o Lado A do Mangueirão na final do Campeonato Paraense 27.02.26 11h27 futebol Primeiro Re-Pa da final do Parazão terá segurança reforçada com mais de 1.600 agentes Jogo de ida da decisão do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu ocorre no próximo domingo (1º), no Mangueirão 27.02.26 10h08 FUTEBOL Vitor Bueno diz que acertou com o Remo motivado pelo 'coração' e pede união: 'A vitória vai vir' Após duelo contra o Internacional, no Brasileirão, jogador destacou que o time tem que seguir trabalhando para buscar os resultados positivos 26.02.26 12h34