Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Messi é jogado ao chão por segurança que queria protegê-lo de abraço de torcedor em Porto Rico

Estadão Conteúdo

Lionel Messi tem um segurança particular que o acompanha em todos os jogos do Inter Miami nos Estados Unidos. E sempre o protege de 'invasores', chegando antes e sempre em alta velocidade. Mas quem chamou a atenção nesta quinta-feira foi outro profissional, que derrubou o craque argentino após torcedores invadirem o gramado em Porto Rico para abraçar e tirar foto com o camisa 10.

Com a missão de não deixar ninguém se aproximar do craque, defendendo sua integridade física, a segurança local no estádio Juan Rámon Loubriel, em Bayamón, chegou atrasada quando um jovem sem camisa estava abraçado ao argentino - acabara de tirar foto com outro, vestido com a camisa do Barcelona. O profissional abraçou o jovem pelas costas para jogá-lo ao chão e acabou levando Messi junto.

Outros torcedores também invadiram o gramado, de maneira pacata, apenas para registrar a presença do ídolo e também pedir autógrafos. Messi parecia seguro com a situação e, após se levantar da inesperada queda, mostrou-se tranquilo apesar da cara fechada.

O amistoso da pré-temporada era para ter acontecido antes, mas uma lesão muscular de Messi o impediu de participar. E o duelo foi adiado, pois era justamente a presença do craque que os porto-riquenhos queriam ver.

Messi começou o amistoso no banco, mas entrou na segunda etapa e anotou um gol, de pênalti, na vitória do Inter Miami sobre o Independiente del Valle, por 2 a 1. Mas não curtiu muito as entradas duras dos oponentes. Em um lance, chegou a puxar a camisa do capitão rival com raiva do excesso de força na jogada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

amistoso

Inter Miami

Independiente del Valle

Messi

segurança
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Lateral do Remo sobre a final do Parazão contra o Paysandu: 'Creio que somos o melhor time'

João Lucas esteve em campo em oito jogos pelo Remo nesta temporada

27.02.26 18h30

MMA Sport Club

Leonardo Vasconcelos encara campeão russo em desafio de peso na Rússia

27.02.26 16h36

futebol

Mesmo sem vencer no Brasileirão, Remo é o time da Série A com menos derrotas em 2026

Apesar da marca positiva, a equipe azulina tem mais empates do que vitórias na temporada

27.02.26 12h31

Futebol

Leão em contradição de resultados

27.02.26 12h03

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira

27.02.26 7h00

futebol

Com 'casadinha', Remo inicia venda de ingressos para a final do Parazão contra o Paysandu

Clube azulino faz promoção para incentivar torcedores a lotarem o Lado A do Mangueirão na final do Campeonato Paraense

27.02.26 11h27

futebol

Primeiro Re-Pa da final do Parazão terá segurança reforçada com mais de 1.600 agentes

Jogo de ida da decisão do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu ocorre no próximo domingo (1º), no Mangueirão

27.02.26 10h08

FUTEBOL

Vitor Bueno diz que acertou com o Remo motivado pelo 'coração' e pede união: 'A vitória vai vir'

Após duelo contra o Internacional, no Brasileirão, jogador destacou que o time tem que seguir trabalhando para buscar os resultados positivos

26.02.26 12h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda