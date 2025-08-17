Messi brilha na volta aos gramados com assistência de calcanhar em vitória do Inter Miami Estadão Conteúdo 17.08.25 8h58 Após duas semanas afastado por lesão muscular, Lionel Messi retornou ao Inter Miami neste sábado e teve papel decisivo na vitória por 3 a 1 sobre o Los Angeles Galaxy, pela Major League Soccer (MLS). O argentino entrou no segundo tempo e mudou o rumo da partida, garantindo mais três pontos para a equipe da Flórida. O jogo começou com equilíbrio, mas o Inter Miami saiu na frente ainda no primeiro tempo. Jordi Alba, aproveitando jogada pela esquerda, abriu o placar nos acréscimos. O LA Galaxy, no entanto, voltou mais agressivo após o intervalo e chegou ao empate aos 14 minutos, quando Joseph Paintsil fez jogada individual pela ponta e finalizou com precisão. A igualdade não durou muito tempo. Aos 38 minutos, Messi recebeu na entrada da área, superou dois defensores e finalizou no canto direito do goleiro, recolocando os donos da casa em vantagem. Pouco depois, o camisa 10 voltou a brilhar: com um toque de calcanhar, deixou Luis Suárez em ótimas condições para marcar o terceiro e consolidar a vitória. O retorno em grande estilo também reforçou os números impressionantes do argentino na temporada. Agora, Messi soma 19 gols em 19 partidas na MLS, além de liderar a artilharia da competição. Somando todas as competições com a camisa do Inter Miami em 2025, ele já chegou a 25 gols e 11 assistências em 31 jogos. Com o triunfo, o Inter Miami alcançou 45 pontos e subiu para a quinta posição da Conferência Leste, igualando a pontuação do Columbus Crew, que tem dois jogos a mais. Já o Galaxy permanece na última colocação da Conferência Oeste, com apenas 16 pontos, e segue em situação delicada na tabela. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Inter Miami Lionel Messi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Atacante do Remo cita contusão, dificuldades e desejo do grupo pelo acesso: 'Todos querem' Marrony, de 26 anos, joga pela primeira vez no Norte do Brasil, após contusão 17.08.25 8h00 FUTEBOL Com dois desfalques, Remo está escalado para enfrentar o Botafogo-SP pela Série B Remo tenta entrar no G4 da Série B 16.08.25 15h20 Futebol Antes de Remo e Paysandu, futebol paraense teve outros protagonistas; saiba quem são Antes da hegemonia azulina e bicolor, clubes como União Sportiva e Sport Pará deram os primeiros 'chutes' do futebol local 16.08.25 8h00 SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Atacante do Remo cita contusão, dificuldades e desejo do grupo pelo acesso: 'Todos querem' Marrony, de 26 anos, joga pela primeira vez no Norte do Brasil, após contusão 17.08.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (17/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Feminino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Coppa Italia, Campeonato Português e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 17.08.25 7h00 SÉRIE B Paysandu visita a Chapecoense para tentar, enfim, deixar a maldita zona Além de Claudinei Oliveira, Rossi ainda é dúvida por conta de uma lesão na coxa que o tirou das últimas cinco partidas 17.08.25 7h00 Athletico-PR fica só no empate com o Cuiabá e continua em crise na Série B 16.08.25 22h52