Messi brilha na volta aos gramados com assistência de calcanhar em vitória do Inter Miami

Estadão Conteúdo

Após duas semanas afastado por lesão muscular, Lionel Messi retornou ao Inter Miami neste sábado e teve papel decisivo na vitória por 3 a 1 sobre o Los Angeles Galaxy, pela Major League Soccer (MLS). O argentino entrou no segundo tempo e mudou o rumo da partida, garantindo mais três pontos para a equipe da Flórida.

O jogo começou com equilíbrio, mas o Inter Miami saiu na frente ainda no primeiro tempo. Jordi Alba, aproveitando jogada pela esquerda, abriu o placar nos acréscimos. O LA Galaxy, no entanto, voltou mais agressivo após o intervalo e chegou ao empate aos 14 minutos, quando Joseph Paintsil fez jogada individual pela ponta e finalizou com precisão.

A igualdade não durou muito tempo. Aos 38 minutos, Messi recebeu na entrada da área, superou dois defensores e finalizou no canto direito do goleiro, recolocando os donos da casa em vantagem. Pouco depois, o camisa 10 voltou a brilhar: com um toque de calcanhar, deixou Luis Suárez em ótimas condições para marcar o terceiro e consolidar a vitória.

O retorno em grande estilo também reforçou os números impressionantes do argentino na temporada. Agora, Messi soma 19 gols em 19 partidas na MLS, além de liderar a artilharia da competição. Somando todas as competições com a camisa do Inter Miami em 2025, ele já chegou a 25 gols e 11 assistências em 31 jogos.

Com o triunfo, o Inter Miami alcançou 45 pontos e subiu para a quinta posição da Conferência Leste, igualando a pontuação do Columbus Crew, que tem dois jogos a mais. Já o Galaxy permanece na última colocação da Conferência Oeste, com apenas 16 pontos, e segue em situação delicada na tabela.

Palavras-chave

futebol

Inter Miami

Lionel Messi
Esportes
