Messi anota três gols contra o Nashville e leva prêmio por artilharia nos Estados Unidos Estadão Conteúdo 19.10.25 9h08 Em ótima fase, Lionel Messi foi à rede três vezes em uma partida e comandou o triunfo do Inter Miami por 5 a 2 sobre o Nashville, no Tennessee, na noite deste sábado, pela última rodada da temporada regular da Major League Soccer (MLS), a liga profissional de futebol dos Estados Unidos. O atacante de 38 anos abriu o placar, aos 35 minutos, em um chute de fora da área, igualou o marcador em 2 a 2, já na etapa final, após o time de Miami levar a virada, e voltou a balançar a rede para marcar o quarto gol do time rosa. Rodríguez e Segovia fizeram os outros gols dos visitantes. Com os gols anotados, o craque argentino chegou a 29 gols na temporada e assegurou a Chuteira de Ouro, oferecida ao artilheiro máximo da competição ao término da fase de grupos, pela primeira vez. Seus concorrentes mais próximos, Sam Surridge, que anotou um dos gols do Nashville, e Denis Bouanga, do Los Angeles FC, vencedor em 2023, terminaram com 24 gols. "A verdade é que Leo tem sido excepcional, como sempre. Acho que se alguém tinha dúvidas sobre sua temporada regular, ele as esclareceu. Ele certamente será premiado como MVP", afirmou Javier Mascherano, técnico do Inter Miami, após o jogo. O resultado no "Dia da Decisão" deixou o Inter Miami em terceiro lugar na classificação da Conferência Leste. Assim, a equipe da Flórida vai reencontrar o Nashville (sexto colocado) na primeira etapa dos playoffs, a MLS Cup, a partir de sexta-feira, em série melhor de três partidas. Desta vez, o Supporters' Shield, premiação dada à equipe de melhor campanha, ficou com o Philadelphia Union em vez da equipe de Messi, Suárez e Jordi Alba, que venceu no ano passado. O Philadelphia também assegurou vaga na Copa dos Campeões da Concacaf de 2026.