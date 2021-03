Mesmo com medidas mais restritivas, governador reafirma sequência do Parazão 2021: 'Com protocolos'

Anunciando medidas mais restritivas, o governador do Pará, Helder Barbalho, ressaltou que o novo decreto não interfere na realização dos jogos do Campeonato Paraense 2021. "Continuamos com os jogos mediante cumprimento dos protocolos validados, com a proibição de público", afirmou, durante coletiva de imprensa.

O Parazão terá a terceira rodada quarta, quinta e domingo, com cinco jogos marcados para Belém, Outeiro, Bragança, Castanhal , Paragominas e Marabá.