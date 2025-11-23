Mesmo com festa oficial na Aldeia Cabana, torcida do Remo lota a Doca para comemorar acesso Avenida Visconde de Souza Franco ficou tomada por torcedores, mesmo com orientação para que a festa ocorresse na Pedreira Hannah Franco 23.11.25 21h14 Multidão azulina ocupa a Doca em comemoração histórica pelo acesso (Reprodução/Redes sociais) Mesmo com a Aldeia Cabana anunciada como local oficial da festa de acesso do Clube do Remo, a avenida Visconde de Souza Franco, a tradicional Doca, voltou a ser ponto de encontro dos torcedores na noite deste domingo (23). A Prefeitura de Belém, o Governo do Estado e o próprio clube haviam reforçado que a celebração ocorreria na Aldeia Cabana, na Pedreira. O governador Helder Barbalho destacou antes do jogo que a festa oficial seria exclusivamente no espaço montado pela gestão municipal, onde um telão e shows ao vivo foram preparados para receber a torcida. VEJA MAIS Da crise ao acesso: como o Remo virou ano caótico em sua maior campanha na Série B Eliminações, três técnicos, a chegada bombástica de Marcos Braz e uma arrancada improvável explicam a campanha que mudou o destino azulino Veja fotos do jogo do acesso do Remo à série A 2026 Torcida lota o Mangueirão e comemora a vitória por 3 a 1 sobre o Goiás, que garantiu o retorno do Leão à elite A Aldeia Cabana ficou lotada, reunindo centenas de remistas que acompanharam a vitória por 3 a 1 sobre o Goiás, que selou o retorno do Leão à Série A após mais de três décadas. No entanto, logo após o fim da partida, outra multidão se dirigiu para a Doca, repetindo a tradição das grandes comemorações azulinas. Imagens registradas ao longo da noite mostram a avenida tomada por torcedores, com bandeiras, fogos, carros de som e muita música. A vitória remista, com dois gols de João Pedro e um de Pedro Rocha, garantiu os 62 pontos necessários para colocar o clube entre os quatro primeiros da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo nova doca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Ele fica? Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe 24.11.25 12h46 Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul 24.11.25 12h05 Futebol Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico 24.11.25 11h20 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44