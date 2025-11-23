Mesmo com festa oficial na Aldeia Cabana, torcida do Remo lota a Doca para comemorar acesso

Mesmo com a Aldeia Cabana anunciada como local oficial da festa de acesso do Clube do Remo, a avenida Visconde de Souza Franco, a tradicional Doca, voltou a ser ponto de encontro dos torcedores na noite deste domingo (23).

A Prefeitura de Belém, o Governo do Estado e o próprio clube haviam reforçado que a celebração ocorreria na Aldeia Cabana, na Pedreira. O governador Helder Barbalho destacou antes do jogo que a festa oficial seria exclusivamente no espaço montado pela gestão municipal, onde um telão e shows ao vivo foram preparados para receber a torcida.

A Aldeia Cabana ficou lotada, reunindo centenas de remistas que acompanharam a vitória por 3 a 1 sobre o Goiás, que selou o retorno do Leão à Série A após mais de três décadas. No entanto, logo após o fim da partida, outra multidão se dirigiu para a Doca, repetindo a tradição das grandes comemorações azulinas.

Imagens registradas ao longo da noite mostram a avenida tomada por torcedores, com bandeiras, fogos, carros de som e muita música.

A vitória remista, com dois gols de João Pedro e um de Pedro Rocha, garantiu os 62 pontos necessários para colocar o clube entre os quatro primeiros da competição.