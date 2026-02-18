Mercedes e Ferrari se destacam no 1º dia de testes da F1

A Mercedes e a Ferrari voltaram a se destacar nesta quarta-feira, durante o primeiro dia da segunda semana de testes de pré-temporada da Fórmula 1 em Sakhir, no Bahrein. O piloto George Russell, da Mercedes, registrou o melhor tempo de toda a pré-temporada. Oscar Piastri, da McLaren, ficou em segundo lugar, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, encerrou o dia na terceira posição.

Russell brilhou com um impressionante tempo de 1min33s459, realizando 77 voltas rápidas, sendo o piloto que mais girou no dia. Piastri registrou 1min33s469, e Leclerc, 1min33s739. Ambos completaram 70 voltas. O também piloto da McLaren, Lando Norris, terminou em quarto lugar.

Destaque brasileiro e problemas para Alonso

O brasileiro Gabriel Bortoleto, pilotando pela Audi, também obteve um desempenho notável. Mesmo terminando na 10ª colocação, ele alcançou sua melhor marca da pré-temporada, completando 71 voltas com o tempo de 1min35s263.

Por outro lado, o experiente Fernando Alonso enfrentou problemas com seu carro. Ele completou apenas 28 voltas e fechou o dia na 17ª posição, com o tempo de 1min36s536.

Atividades dos testes e calendário

Durante o treino desta quarta-feira em Sakhir, além das voltas rápidas, as equipes trabalharam em testes de bandeira vermelha e simulações de largada. As escuderias terão chances de aprimorar seus carros até sexta-feira.

Muitas equipes optaram por escalar pilotos diferentes nestes dias de testes. O atual campeão Max Verstappen, da Red Bull, está programado para ir à pista somente nesta quinta-feira. A largada oficial da temporada da Fórmula 1 está agendada para 8 de março, com o GP da Austrália.

Confira o resultado completo

1º George Russell (ING/Mercedes), 1min33s459

(ING/Mercedes), 1min33s459 2º Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min33s469

(AUS/McLaren), 1min33s469 3º Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min33s739

(MON/Ferrari), 1min33s739 4º Lando Norris (ING/McLaren), 1min34s052

(ING/McLaren), 1min34s052 5º Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min34s158

(ITA/Mercedes), 1min34s158 6º Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min34s260

(FRA/Red Bull), 1min34s260 7º Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min34s299

(ING/Ferrari), 1min34s299 8º Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min35s113

(ESP/Williams), 1min35s113 9º Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min35s254

(ARG/Alpine), 1min35s254 10º Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min35s263

(BRA/Audi), 1min35s263 11º Alexander Albon (TAI/Williams), 1min35s690

(TAI/Williams), 1min35s690 12º Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min35s753

(NZL/Racing Bulls), 1min35s753 13º Oliver Bearman (ING/Haas), 1min35s778

(ING/Haas), 1min35s778 14º Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min35s898

(FRA/Alpine), 1min35s898 15º Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min35s974

(CAN/Aston Martin), 1min35s974 16º Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min36s418

(FRA/Haas), 1min36s418 17º Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min36s536

(ESP/Aston Martin), 1min36s536 18º Niko Hulkenberg (ALE/Audi), 1min36s741

(ALE/Audi), 1min36s741 19º Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min36s769

(ING/Racing Bulls), 1min36s769 20º Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min36s798

(FIN/Cadillac), 1min36s798 21º Sergio Pérez (MEX/Cadilac), 1min38s191

(MEX/Cadilac), 1min38s191 22º Max Verstappen (HOL/Red Bull), sem tempo