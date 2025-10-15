Mercedes confirma Russell e Antonelli para próxima temporada da Fórmula 1: 'Uma dupla forte' Estadão Conteúdo 15.10.25 11h07 A Mercedes acabou com as especulações de que poderia mudar seus pilotos para a temporada de 2026 da Fórmula 1 ao oficializar, nesta quarta-feira, a renovação com o britânico George Russell e o italiano Kimi Antonelli. Chefe da escuderia, Toto Wolff garantiu que jamais pensaram em trocas e elogiou a parceria: 'provaram ser uma dupla forte." "É oficial. Estamos muito felizes em confirmar que George Russell e Kimi Antonelli continuarão como pilotos da equipe até 2026", anunciou a Mercedes em suas redes sociais, garantindo os dois pilotos revelados na equipe e deixando o grid para o próximo ano com somente quatro vagas abertas. A confirmação de acordo com o britânico definiu a manutenção da dupla, para alegria de Toto Wolff. "A confirmação da nossa dupla de pilotos sempre foi uma questão de quando, não de se", disse o dirigente. "Queríamos levar o nosso tempo, conduzir as negociações adequadamente e garantir que todos, de todos os lados, estivessem felizes", seguiu. "Estou feliz por termos feito isso. George e Kimi provaram ser uma dupla forte e estamos animados para continuar nossa jornada juntos", celebrou Wolff. "Nosso foco agora está nas últimas seis corridas do ano, enquanto lutamos pelo segundo lugar no Campeonato de Construtores, e seguimos em direção a 2026, uma nova era na Fórmula 1." Novato na modalidade, Antonelli começou com altos e baixos a temporada e teve sua presença para 2026 ameaçada. Mas cresceu bastante nas últimas provas - foi o pole em Miami - e deixou de ser um 'problema'. Já Russell era especulado em novas equipes, mas optou pela renovação. "Estou muito orgulhoso de continuar nossa jornada juntos. O ano que vem marcará meu 10º aniversário desde que assinei com a Mercedes em 2017. Tem sido uma parceria longa e bem-sucedida com a equipe até agora e mal posso esperar para ver o que nos espera, principalmente porque embarcaremos em uma das maiores mudanças de regulamentação da história do esporte no ano que vem", vibrou Russell. Quarto colocado no geral, com 237 pontos, o britânico fez questão de frisar o grande ano. "Estamos todos extremamente focados em fazer disso um sucesso e, para mim, pessoalmente, dar continuidade ao que foi minha temporada mais forte na Fórmula 1 até agora", destacou. Não menos empolgado, Antonelli também agradeceu ao voto de confiança da Mercedes. "Estou superanimado para continuar na equipe. Aprendi muito na minha primeira temporada na Fórmula 1, tanto nos bons momentos quanto nos mais desafiadores", admitiu. "Tudo isso me fortaleceu, não apenas como piloto, mas também como companheiro de equipe. Quero agradecer a Toto e a todos em Brackley e Brixworth pelo apoio contínuo e pela fé em mim." Com a definição da parceria na Mercedes, restam apenas quatro confirmações para o fechamento do grid de 2026: o parceiro de Max Verstappen na Red Bull, duas na Racing Bulls e a outra na Alpine. Isack Hadjar é o principal candidato a formar parceria com o tetracampeão holandês se, enquanto a equipe coirmã da Red Bull mira em Arvid Lindblad, da Fórmula 2, o que promoveria uma briga entre os atuais Yuki Tsunoda e Liam Lawson pela vaga restante. Também novato, Franco Colapinto pode ser mantido na Alpine ao lado de Pierre Gasly. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Mercedes Gerge Russell Kimi Antonelli renovação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Vitória no campo e nas arquibancadas: Remo bate Paysandu e leva mais público ao Mangueirão Clássico Re-Pa, válido pela 32ª rodada da Série B, registrou um público total de 41.991 pessoas na última terça (14) 15.10.25 11h55 Futebol Com triunfo sobre o Paysandu, Remo tem a maior sequência atual de vitórias na Série B Time azulino está invicto há quatro partidas e ainda briga pelo acesso 15.10.25 11h16 Futebol UFMG: chance de rebaixamento do Paysandu na Série B passa de 99% após derrota para o Remo Com o resultado, time bicolor extingue chance de chegar à pontuação mágica de 45 pontos, considerada segura contra a queda. 15.10.25 11h15 Carlos Ferreira Em noite explosiva, a perfeita tradução do Re-Pa 15.10.25 11h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 REXPA Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos' Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar 14.10.25 23h58 DISPUTA PELO TÍTULO Remo pode ser vice-líder da Série B se vencer o Athletic-MG no Baenão O Leão deve entrar na disputa pelo título da Série B já na próxima rodada. Basta confirmar os 3 pontos contra o Athletic-MG. 14.10.25 23h09 Futebol Ex-goleiro da Seleção Brasileira, Júlio César acompanha Re-Pa pela primeira vez e destaca: 'Jogaço' Ex-jogador viu de perto a vitória do Remo por 3 a 2 sobre o Paysandu 15.10.25 9h22