Mercado da bola no São Paulo: veja os reforços, renovações e quem deixa o clube em 2026 Estadão Conteúdo 29.12.25 20h58 Depois de um 2025 conturbado dentro e fora de campo, o São Paulo busca reformular o elenco para a próxima temporada. Com problemas financeiros, escândalos internos e uma crise política, o time comandado por Hernán Crespo tenta se desfazer de alguns jogadores e trazer atletas em final de contrato para reforçar o time em 2026. Apesar da pouca movimentação no mercado em dezembro, o time já anunciou seu primeiro reforço, encaminha a contratação de um novo goleiro e confirmou a saída de vários jogadores. O Estadão lista as principais alterações que o São Paulo pode sofrer para o início de 2026. CONTRATAÇÕES DO SÃO PAULO Danielzinho O primeiro e único reforço anunciado pelo clube para a próxima temporada é o volante Danielzinho, de 31 anos, que foi titular do Mirassol na campanha que garantiu a vaga à Libertadores para o clube do interior paulista, logo na estreia na elite do futebol brasileiro. O jogador, que soma passagens por times das divisões inferiores do futebol brasileiro, como Sampaio Corrêa e Novorizontino, chega a custo zero para o time tricolor e assinou contrato até 2027. QUEM PODE CHEGAR NO SÃO PAULO Carlos Coronel Outro jogador que está próximo de ser anunciado pelo São Paulo é o goleiro paraguaio Carlos Coronel, que estava New York Red Bulls, da Major League Soccer (MLS), a liga americana de futebol. O jogador foi revelado pelo Red Bull Brasil e construiu a carreira no exterior, com passagens por Liefering e RB Salzburg, na Áustria, além do Philadelphia Union, também dos Estados Unidos. Desde 2023, Coronel defende a seleção do Paraguai e tem o objetivo de disputar a Copa do Mundo com o país vizinho. QUEM RENOVOU CONTRATO COM O SÃO PAULO Enzo Díaz e Gonzalo Tapia O lateral-esquerdo Enzo Díaz, titular da equipe em grande parte da temporada, será adquirido em definitivo junto ao River Plate. Além dele, o atacante Gonzalo Tapia, que também pertence ao clube argentino e tem contrato com o São Paulo por empréstimo válido até junho de 2026, deve prolongar o vínculo com o clube paulista. Os dois jogadores fazem parte de uma negociação com o River, que, em contrapartida, ficará com o meia Galoppo em definitivo. QUEM SAI DO SÃO PAULO Dinenno A lista de saídas do São Paulo é extensa. O primeiro a confirmar que não ficará para 2026 foi o atacante Dinenno. Com contrato até o dia 31 de dezembro, o jogador reforçará o Deportivo Cali, da Colômbia, a partir da próxima temporada. Luiz Gustavo O veterano volante Luiz Gustavo, que sofreu com problemas de saúde em 2025, também não ficará no time tricolor. O contrato do atleta também se encerra no fim deste ano. Rigoni O meia Rigoni é outro que não vai permanecer no clube para a próxima temporada. A partir do dia 1º de janeiro de 2026, o jogador estará livre. Patryck Lanza Em relação a empréstimos, o time cedeu o lateral-esquerdo Patryck Lanza ao Juventude, que caiu para a Série B em 2025. O contrato do jovem de 22 anos com o clube da Serra Gaúcha será de um ano. Jandrei Já o goleiro Jandrei, que foi emprestado na segunda metade de Juventude ao Juventude, deve seguir por lá até o fim de 2026. Maílton O lateral-direito Maílton também foi cedido pelo clube paulista ao Fortaleza, outra equipe que disputará a segunda divisão nacional no ano que vem. QUEM PODE SAIR Oscar Outro que também não deve mais atuar pelo São Paulo é o meia Oscar. O jogador, que sofreu uma síncope vasovagal em novembro, deve pendurar as chuteiras. Iba Ly Outro que também pode reforçar o Juventude através de empréstimo é o meia senegalês Iba Ly, de 22 anos, revelado em Cotia. 