Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Mercado da bola no São Paulo: veja os reforços, renovações e quem deixa o clube em 2026

Estadão Conteúdo

Depois de um 2025 conturbado dentro e fora de campo, o São Paulo busca reformular o elenco para a próxima temporada. Com problemas financeiros, escândalos internos e uma crise política, o time comandado por Hernán Crespo tenta se desfazer de alguns jogadores e trazer atletas em final de contrato para reforçar o time em 2026.

Apesar da pouca movimentação no mercado em dezembro, o time já anunciou seu primeiro reforço, encaminha a contratação de um novo goleiro e confirmou a saída de vários jogadores. O Estadão lista as principais alterações que o São Paulo pode sofrer para o início de 2026.

CONTRATAÇÕES DO SÃO PAULO

Danielzinho O primeiro e único reforço anunciado pelo clube para a próxima temporada é o volante Danielzinho, de 31 anos, que foi titular do Mirassol na campanha que garantiu a vaga à Libertadores para o clube do interior paulista, logo na estreia na elite do futebol brasileiro. O jogador, que soma passagens por times das divisões inferiores do futebol brasileiro, como Sampaio Corrêa e Novorizontino, chega a custo zero para o time tricolor e assinou contrato até 2027.

QUEM PODE CHEGAR NO SÃO PAULO

Carlos Coronel Outro jogador que está próximo de ser anunciado pelo São Paulo é o goleiro paraguaio Carlos Coronel, que estava New York Red Bulls, da Major League Soccer (MLS), a liga americana de futebol. O jogador foi revelado pelo Red Bull Brasil e construiu a carreira no exterior, com passagens por Liefering e RB Salzburg, na Áustria, além do Philadelphia Union, também dos Estados Unidos. Desde 2023, Coronel defende a seleção do Paraguai e tem o objetivo de disputar a Copa do Mundo com o país vizinho.

QUEM RENOVOU CONTRATO COM O SÃO PAULO

Enzo Díaz e Gonzalo Tapia O lateral-esquerdo Enzo Díaz, titular da equipe em grande parte da temporada, será adquirido em definitivo junto ao River Plate. Além dele, o atacante Gonzalo Tapia, que também pertence ao clube argentino e tem contrato com o São Paulo por empréstimo válido até junho de 2026, deve prolongar o vínculo com o clube paulista. Os dois jogadores fazem parte de uma negociação com o River, que, em contrapartida, ficará com o meia Galoppo em definitivo.

QUEM SAI DO SÃO PAULO

Dinenno A lista de saídas do São Paulo é extensa. O primeiro a confirmar que não ficará para 2026 foi o atacante Dinenno. Com contrato até o dia 31 de dezembro, o jogador reforçará o Deportivo Cali, da Colômbia, a partir da próxima temporada.

Luiz Gustavo O veterano volante Luiz Gustavo, que sofreu com problemas de saúde em 2025, também não ficará no time tricolor. O contrato do atleta também se encerra no fim deste ano.

Rigoni O meia Rigoni é outro que não vai permanecer no clube para a próxima temporada. A partir do dia 1º de janeiro de 2026, o jogador estará livre.

Patryck Lanza Em relação a empréstimos, o time cedeu o lateral-esquerdo Patryck Lanza ao Juventude, que caiu para a Série B em 2025. O contrato do jovem de 22 anos com o clube da Serra Gaúcha será de um ano.

Jandrei Já o goleiro Jandrei, que foi emprestado na segunda metade de Juventude ao Juventude, deve seguir por lá até o fim de 2026.

Maílton O lateral-direito Maílton também foi cedido pelo clube paulista ao Fortaleza, outra equipe que disputará a segunda divisão nacional no ano que vem.

QUEM PODE SAIR

Oscar Outro que também não deve mais atuar pelo São Paulo é o meia Oscar. O jogador, que sofreu uma síncope vasovagal em novembro, deve pendurar as chuteiras.

Iba Ly Outro que também pode reforçar o Juventude através de empréstimo é o meia senegalês Iba Ly, de 22 anos, revelado em Cotia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Mercado da Bola

São Paulo FC
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Ex-ídolo? Após acerto com o Remo, torcedores do Paysandu chamam Pikachu de ‘mercenário’

Yago Pikachu, que fez história com a camisa do Paysandu, defenderá o Remo na Série A de 2026

01.01.26 13h39

FUTEBOL

Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo

Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas

01.01.26 12h06

Futebol

Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu

Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde.

31.12.25 19h35

FUTEBOL

Fortaleza se despede de Yago Pikachu e anúncio de jogador no Remo fica próximo

Clube nordestino se despediu de Yago Pikachu, que fez quase 300 jogos pela equipe do Tricolor e levantou cinco taças

31.12.25 14h56

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FIM

Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo

Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo

01.01.26 10h39

FUTEBOL

Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo

Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas

01.01.26 12h06

Futebol

Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu

Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde.

31.12.25 19h35

contagem regressiva

Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira?

Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026

01.01.26 8h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda