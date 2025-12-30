Mercado da bola no Palmeiras: veja os reforços, renovações e quem deixa o clube em 2026 Estadão Conteúdo 30.12.25 8h27 O Palmeiras se movimentou no mercado menos que no mesmo período do ano passado, por enquanto. Mas sabe da necessidade de reforçar o elenco após três vices e nenhum título em 2025, primeiro ano sem taças desde que a equipe é comandada por Abel Ferreira. O Estadão lista as principais alterações que o Palmeiras pode sofrer para o início de 2026, entre reforços, saídas e renovações. CONTRATAÇÕES DO PALMEIRAS Marlon Freitas O volante considerado ídolo do Botafogo acertou sua transferência ao Palmeiras e será o primeiro reforço do time alviverde para a próxima temporada. Não há pendências a serem resolvidas. O anúncio, porém, só será feito depois que o atleta de 30 anos, de férias, passar por exames médicos. O Palmeiras deve adquirir 100% dos direitos do meio-campista por US$ 6 milhões (R$ 33,4 mi na cotação atual). O volante abriu mão dos 10% a que tinha direito para facilitar a sua saída do Botafogo. Bruno Fuchs A primeira prioridade pensando na temporada de 2026 foi acertar a compra de Bruno Fuchs. Antes emprestado pelo Atlético Mineiro, o zagueiro se encaixou rapidamente no clube paulista e foi adquirido de forma definitiva por 3,5 milhões de euros (R$ 22 milhões), como previa o contrato de empréstimo. O novo vínculo do jogador é válido até 2029. QUEM RENOVOU CONTRATO COM O PALMEIRAS Abel Ferreira Depois de muito tergiversar sobre sua permanência e de dizer que não precisava de "um pedaço de papel" para estender seu contrato, Abel Ferreira teve sua continuidade do comando da equipe assegurada por mais duas temporadas. O contrato foi assinado no início de dezembro e não tem multa rescisória. O treinador pode deixar o clube alviverde quando quiser. Marcelo Lomba O experiente goleiro de 39 anos teve seu contrato estendido por mais uma temporada, até o fim de 2026. São dois anos de Palmeiras e poucos jogos em ação, já que não é titular. Era o reserva de Weverton e passou a ser a terceira opção após a chegada de Carlos Miguel. QUEM PODE CHEGAR AO PALMEIRAS Fabinho Fabinho, de 32 anos, está na mira do Palmeiras. O volante está no Al-Ittihad, que planejar rescindir o contrato com o brasileiro, em um movimento de redução de gastos e de aposta em atletas mais jovens. A contratação não é simples, visto que o experiente meio-campista tem valores para receber do clube saudita e teria de aceitar uma considerável redução salarial para retornar ao futebol brasileiro. QUEM SAIU DO PALMEIRAS Aníbal Moreno O volante argentino foi o primeiro a deixar o clube após o fim da temporada. Ele fez bons jogos no início de sua trajetória, em 2024, mas ficou marcado por falhas recentes em momentos decisivos em 2025. O clube recebeu uma proposta de US$ 7 milhões (R$ 38 milhões) do River Plate e não dificultou sua saída. Gilberto Destaque da base palmeirense, o lateral-direito de 20 anos cansou de esperar uma chance no time treinado por Abel Ferreira e aceitou ser emprestado ao Athletico-PR com vínculo curto, até o fim de 2026. Ele se destaca especialmente no ataque. Foram 13 assistências e três gols em 36 partidas pela equipe sub-20 do Palmeiras em 2025. QUEM PODE SAIR DO PALMEIRAS Micael Zagueiro de baixo nível técnico, Micael não está prestigiado no elenco. O clube aguarda uma proposta que avalie ser interessante para vender ou emprestar o defensor, que terminou a temporada criticado e em baixa, como quinta opção na zaga. O Palmeiras gastou quase R$ 30 milhões para comprá-lo junto ao Houston Dynamo, dos Estados Unidos. Emiliano Martínez O volante uruguaio fez poucas boas partidas em 2025 e não mostrou estar adaptado à equipe que defende desde o início do ano. Emiliano Martínez O volante uruguaio fez poucas boas partidas em 2025 e não mostrou estar adaptado à equipe que defende desde o início do ano. Há sondagens e consultas de equipes dos Estados Unidos, mas Abel Ferreira quer que o atleta permaneça. 