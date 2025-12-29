Capa Jornal Amazônia
Mercado da bola no Flamengo: veja os reforços, renovações e quem deixa o clube em 2026

Estadão Conteúdo

O Flamengo dominou o futebol brasileiro e sul-americano em 2025 e quer se reforçar para repetir os feitos no próximo ano. A primeira grande notícia para a torcida rubro-negra veio nesta segunda-feira, 29, com o anúncio da renovação do técnico e ídolo Filipe Luís até 2027.

Além da renovação de Filipe Luís, o clube apenas anunciou a saída de jogadores, sem contratações até o momento. O Estadão lista as principais alterações que o Flamengo pode sofrer para o início de 2026.

QUEM PODE CHEGAR NO FLAMENGO

Gabriel Brazão Grande destaque da temporada 2025 no Santos, o goleiro já foi especulado no Flamengo, que quer o jogador como reserva à altura de Agustín Rossi, principalmente depois da saída de Matheus Cunha para o Cruzeiro.

Kaio Jorge Sonho antigo do time rubro-negro, o atacante do Cruzeiro, que foi artilheiro do Brasileiro e da Copa do Brasil em 2025, despertou interesse da diretoria do clube carioca. No entanto, o time mineiro só vende o atleta por cerca de 50 milhões de euros, quantia fora dos padrões do futebol brasileiro.

Vitão Internacional e Flamengo chegaram a um acerto para concluir a transferência do zagueiro para o time carioca. Aos 25 anos, o jogador, que deve ser anunciado nos próximos dias, será mais uma opção para a defesa do técnico Filipe Luís.

Marcos Antônio Emprestado ao São Paulo, o volante, que pertence à Lazio, da Itália, pode reforçar o meio-campo do Flamengo para 2026.

QUEM RENOVOU CONTRATO COM O FLAMENGO

Filipe Luís O treinador, que conquistou pelo clube a Libertadores e o Campeonato Brasileiro entre os títulos mais importantes em 2025, renovou o contrato até 2027.

QUEM SAI DO FLAMENGO

Matheus Cunha Reserva de Agustín Rossi, o goleiro assinou pré-contrato com o Cruzeiro em julho deste ano e passa a vestir a camisa do time mineiro a partir de janeiro de 2026.

Juninho Contratado em janeiro deste ano, o atacante não teve tanto espaço no time e buscou novos ares para 2026. O jogador foi anunciado como reforço do Pumas, do México.

Carlinhos Depois de terminar o empréstimo no Vitória, o centroavante foi anunciado como reforço do Remo. O jogador novamente foi cedido pelo time carioca.

Pablo Com o fim do contrato com o time rubro-negro, o zagueiro, que passou todo 2025 treinando separadamente do elenco, será jogador do São Bernardo.

Cleiton Em outubro, o zagueiro assinou pré-contrato com o Wolfsburg, e será jogador do time alemão a partir de janeiro.

QUEM PODE SAIR DO FLAMENGO

Allan O São Paulo demonstrou interesse em contar com o volante, que perdeu espaço no time de Filipe Luís após lesões. O jogador seria cedido por empréstimo ao time paulista.

Michael Fora dos planos de Filipe Luís, o atacante buscará um novo clube nesta janela de transferência.

Everton Cebolinha O atacante está incomodado com os poucos minutos que vem recebendo e está disposto em trocar de clube para voltar a ser titular.

Evertton Araújo Jovem volante revelado pelo Flamengo despertou interesse do Grêmio. Sem muito espaço no time rubro-negro, jogador pode receber mais oportunidades em outra equipe.

