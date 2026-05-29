Menos badalado, Matheus Cunha aposta na versatilidade para ser titular da seleção na Copa O quarteto titular para o início da Copa se projeta que seja Raphinha, Vini Jr, Matheus Cunha e Luiz Henrique Estadão Conteúdo 29.05.26 11h22 Matheus Cunha marcou seu primeiro gol pela seleção (Lucas Figueiredo / CBF) Se nada mudar nos próximos dias, Matheus Cunha será titular na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, dia 13 de junho, contra Marrocos, em Nova Jersey. Sem o glamour dos badalados Raphinha e Vini Jr., o jogador que fez toda a carreira profissional longe do Brasil, e hoje é um dos destaques do gigante Manchester United, pode ser um dos mais versáteis atletas do setor ofensivo da seleção brasileira. Matheus Cunha não é um 9 clássico, e nem jogará assim no time de Carlo Ancelotti. Quando a lista de convocados foi anunciada, chamava a atenção que o único meia clássico era Lucas Paquetá, mas Cunha pode ser esse jogador nos EUA, algo que tem feito com naturalidade na Inglaterra. "No meu ciclo na seleção, tive mais atuações entre linhas, em alguns momentos jogando como meia. Sem dúvida, é uma função que consigo exercer bem. Estou feliz com tudo o que vem acontecendo para disputar minha primeira Copa do Mundo", disse Matheus Cunha nesta sexta-feira, 29, antes do terceiro treino de preparação para a Copa do Mundo, em Teresópolis (RJ). O quarteto titular para o início da Copa se projeta que seja Raphinha, Vini Jr, Matheus Cunha e Luiz Henrique. Estêvão, que não foi convocado por causa de grave lesão muscular, seria o escolhido na vaga que hoje, aparentemente, é de Luiz Henrique. Mesmo reserva, Neymar será o camisa 10 na Copa, caso sua lesão na panturrilha melhore e ele de fato dispute a competição. Para o amistoso deste domingo, 31, contra o Panamá, no Maracanã, a CBF já deve dar a numeração aos jogadores que será a oficial da Copa, em lista que será enviada à Fifa até segunda-feira, dia 1 de junho. "O número da camisa é o menos importante. Quando você divide espaço com alguém que tem tantas convocações e tanta história, entende que isso está acima de qualquer número. Vou vestir a camisa que estiver disponível", disse Cunha. O atacante disse que a lesão de Neymar, confirmada como mais grave do que se pensava inicialmente, chateou o elenco, mas que há confiança de que o santista se recupere para disputar sua quarta Copa do Mundo. "Não é só o Neymar, qualquer jogador lesionado todo mundo fica triste. Compartilhei momentos parecidos com Estêvão e Rodrygo (fora da Copa por lesão). Ninguém quer passar por isso. Ao mesmo tempo, é uma situação que dá ao atleta a oportunidade de se recuperar e chegar bem, ele tem tempo. Queremos que todos estejam nas melhores condições possíveis para se preparar", disse. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo seleção brasileira Matheus Cunha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 Futebol Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 29.05.26 15h08 mais esportes Equipe paraense disputa Campeonato Brasileiro de Futebol para Amputados em Goiânia Na competição, time da AADFEPA busca vaga na Libertadores 29.05.26 11h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Guarda Municipal dispersa festa de torcedores do Paysandu após título da Copa Norte Durante a ação, os agentes teriam usado spray de pimenta e até balas de borracha contra o público 29.05.26 8h45 Futebol Partida contra o São Paulo pode marcar despedida de jogadores do elenco do Remo Duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+. 29.05.26 14h40 Futebol Título do Paysandu na Copa Norte abre vaga ao Pará na Copa do Brasil 2027 Definição da vaga fica entre Cametá e Castanhal. Critério técnico deve ser definido pela CBF. 28.05.26 23h20 Futebol É o Lobo! Paysandu vence o Nacional e conquista o bi da Copa Norte Vitória por 4 a 2 coloca a equipe na 3ª fase da Copa do Brasil 2027 e possibilita a disputa do hexa da Copa Verde. 28.05.26 22h58