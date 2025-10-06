Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Memphis tem passaporte roubado no Brasil e adia apresentação à seleção holandesa

Estadão Conteúdo

O atacante Memphis Depay não conseguiu embarcar para se apresentar a seleção holandesa, após ter seu passaporte roubado, conforme informado pela Real Associação Holandesa de Futebol (KNVB na sigla em holandês). Recuperado de um edema que o deixou sem jogar por quase um mês, ele voltou a campo no último sábado, durante o segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, e era esperado pelo treinador Ronald Koeman, nesta segunda-feira, data da apresentação para a Data Fifa deste mês.

"Isso é lamentável, principalmente para Memphis, mas também para nós", disse Koeman. "Naturalmente, queremos começar os preparativos para uma pausa internacional com o elenco completo. Ao mesmo tempo, há uma situação de força maior. Esperamos que ele possa viajar para se juntar a nós no campo de treinamento o mais rápido possível."

A expectativa é de que o corintiano chegue a Utrecht, cidade onde fica o centro de treinamento da Holanda, na terça-feira. Com isso, é pouco provável que ele seja titular na partida contra Malta, marcada para quinta, pela sétima rodada do Grupo G das Eliminatórias europeias da Copa do Mundo.

Além da partida desta quinta, os holandeses enfrentam a Finlândia no domingo. A equipe comandada por Koeman ocupa a liderança da chave com 10 pontos, mesma pontuação da vice-líder Polônia.

Na última Data Fifa, em setembro, Memphis Depay, chegou a 52 gols pela seleção, ao marcar duas vezes na vitória por 3 a 2 sobre a Lituânia, e se isolou como artilheiro máximo na história da equipe.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Corinthians

Memphis Depay

Holanda
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Chances de rebaixamento do Paysandu caem para 94% após empate com o Cuiabá

Papão encerrou sequência negativa de 11 jogos sem vencer e tenta reagir na reta final da Série B

06.10.25 15h41

futebol

Remo chega ao 'número mágico' e encaminha permanência na Série B

Clube azulino atinge o primeiro objetivo da temporada e ainda mantém vivo o sonho do acesso

06.10.25 12h39

Futebol

Remo suspende adesão de novos sócios e detalha check-in para jogo contra o Athletico-PR

Leão define valor do ingresso para não-sócios e reforça a obrigatoriedade do check-in para a partida de quinta (9).

06.10.25 11h50

Reencontro com a rede

Autor de gol da vitória do Remo, Jaderson marca pela primeira vez após lesão na cabeça

Volante azulino estava sem marcar há sete meses e decidiu o duelo contra o Operário-PR no último domingo (5)

06.10.25 11h36

MAIS LIDAS EM ESPORTES

SITUAÇÃO

Treinador do Remo fala sobre lesão de Marcelo Rangel ainda no primeiro tempo contra o Operário-PR

O camisa 88 sentiu dores na coluna depois de disputar uma bola pelo alto com um atacante adversário e é dúvida para a próxima partida

05.10.25 21h07

Futebol

Remo perde uma posição na tabela, mas diminui distância para o G-4; confira

Leão Azul venceu o Operário-PR fora de casa e garantiu mais três pontos na Série B

06.10.25 8h37

Futebol

Com ingresso três vezes mais caro, Remo inicia venda para jogo contra o Athletico-PR no Baenão

Leão Azul volta a jogador no estádio azulino e a promessa é casa cheia

06.10.25 9h55

Futebol

Ex-diretor do Paysandu denuncia ‘famílias’ que dominam política e finanças do clube

O empresário e ex-diretor Fred Carvalho entrou com ação no Ministério Público, acusando o ex-presidente Maurício Ettinger de gestão temerária, além disso, ele denuncia o uso de 'cabritos' por parte de famílias tradicionais no clube para manipular resultados de eleições

05.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda