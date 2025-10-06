Memphis tem passaporte roubado no Brasil e adia apresentação à seleção holandesa

O atacante Memphis Depay não conseguiu embarcar para se apresentar a seleção holandesa, após ter seu passaporte roubado, conforme informado pela Real Associação Holandesa de Futebol (KNVB na sigla em holandês). Recuperado de um edema que o deixou sem jogar por quase um mês, ele voltou a campo no último sábado, durante o segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, e era esperado pelo treinador Ronald Koeman, nesta segunda-feira, data da apresentação para a Data Fifa deste mês.

"Isso é lamentável, principalmente para Memphis, mas também para nós", disse Koeman. "Naturalmente, queremos começar os preparativos para uma pausa internacional com o elenco completo. Ao mesmo tempo, há uma situação de força maior. Esperamos que ele possa viajar para se juntar a nós no campo de treinamento o mais rápido possível."

A expectativa é de que o corintiano chegue a Utrecht, cidade onde fica o centro de treinamento da Holanda, na terça-feira. Com isso, é pouco provável que ele seja titular na partida contra Malta, marcada para quinta, pela sétima rodada do Grupo G das Eliminatórias europeias da Copa do Mundo.

Além da partida desta quinta, os holandeses enfrentam a Finlândia no domingo. A equipe comandada por Koeman ocupa a liderança da chave com 10 pontos, mesma pontuação da vice-líder Polônia.

Na última Data Fifa, em setembro, Memphis Depay, chegou a 52 gols pela seleção, ao marcar duas vezes na vitória por 3 a 2 sobre a Lituânia, e se isolou como artilheiro máximo na história da equipe.