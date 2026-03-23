Memphis tem lesão muscular e vai viajar para fazer tratamento com seleção holandesa O atacante foi substituído na partida do Corinthians contra o Flamengo após sentir dores Estadão Conteúdo 23.03.26 19h23 Memphis Depay teve constatado um estiramento do músculo anterior da coxa direita e fará tratamento junto à seleção holandesa. O atacante foi substituído na partida do Corinthians contra o Flamengo após sentir dores ainda no primeiro tempo. O próprio clube informou, em comunicado publicado nesta segunda-feira, que, mesmo lesionado, o jogador foi solicitado pela seleção. Ele vai dar início ao tratamento com o departamento médico da Real Associação Holandesa de Futebol (KNVB, na sigla em holandês). VEJA MAIS Memphis descumpre regra e usa celular no banco de reservas em Corinthians x Flamengo Depois da partida, o atacante holandês usou suas redes sociais para se justificar Memphis já estava convocado para os amistosos contra Noruega e Equador, nesta Data Fifa. Os dois jogos ocorrem na Holanda. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o técnico da Holanda, Ronald Koeman, comentou a situação. "Pode ser que ele (Memphis) ainda se integre, mas não parece estar bem. Ele até poderia vir para o segundo jogo, talvez. Mas se ele não conseguir, tudo bem, nem precisa. E não chamarei substituto (em caso de corte). Nem saberia quem chamar", disse o treinador, ainda antes do comunicado do Corinthians. Após ter sido substituído, aos 22 minutos de jogo, Memphis foi flagrado utilizando o celular no banco de reservas. O atacante publicou uma justificativa nas suas redes sociais. "Só para esclarecer, o momento em que usei o telefone foi puramente para me comunicar com a equipe médica na Holanda. Saí para demonstrar apoio à minha equipe, embora pudesse ter ficado no vestiário por causa da lesão", disse. O Corinthians vive um momento de pressão, com uma série de sete jogos sem vitória. Após a Data Fifa, a equipe volta a atuar no dia 1º de abril, contra o Fluminense, no Maracanã. O time paulista caiu para o 11º lugar na tabela do Brasileirão, com 10 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Memphis Holanda COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu encara o Vasco na 5ª fase da Copa do Brasil Papão vai pegar o Gigante da Colina em duas partidas na Copa do Brasil 2026 23.03.26 14h19 FUTEBOL AO VIVO: Assista ao sorteio da Copa do Brasil e veja quem Remo e Paysandu enfrentam na 5ª fase Leão e Papão podem pegar adversários fortes na competição nacional 23.03.26 13h50 FUTEBOL Jajá celebra primeiro gol pelo Remo e projeta Leão na temporada: 'deixa a gente confiante' Atacante foi contratado pelo Remo em abril, vindo do Goiás-GO e deixou a sua marca diante do Bahia na Série A 23.03.26 13h49 futebol Médico do Remo fala sobre tratamento de João Lucas e diz que o jogador fará cirurgia em Belém Lateral confirmou que rompeu o LCA na partida contra o Coritiba, na sexta rodada do Brasileirão 23.03.26 12h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu encara o Vasco na 5ª fase da Copa do Brasil Papão vai pegar o Gigante da Colina em duas partidas na Copa do Brasil 2026 23.03.26 14h19 futebol Sport dá detalhes do empréstimo de lateral-direito ao Remo; confira os valores Jogador tem contrato com o Leão Azul até o final da temporada; clube tem direito à compra de 60% dos direitos econômicos do atleta 23.03.26 11h14 FUTEBOL Remo pega o Bahia no mata-mata da 5ª fase da Copa do Brasil Leão Azul goleou o Bahia ontem e vai pegar o Tricolor em mais dois jogos na Copa do Brasil 23.03.26 14h23 Futebol Copa do Brasil: Paysandu enfrenta o Vasco e Remo pega o Bahia na 5ª fase; confira Confrontos foram definidos em sorteio e colocam clubes paraenses diante de equipes da Série A; veja datas e premiação 23.03.26 14h31