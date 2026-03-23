Memphis tem lesão muscular e vai viajar para fazer tratamento com seleção holandesa

Memphis Depay teve constatado um estiramento do músculo anterior da coxa direita e fará tratamento junto à seleção holandesa. O atacante foi substituído na partida do Corinthians contra o Flamengo após sentir dores ainda no primeiro tempo.

O próprio clube informou, em comunicado publicado nesta segunda-feira, que, mesmo lesionado, o jogador foi solicitado pela seleção. Ele vai dar início ao tratamento com o departamento médico da Real Associação Holandesa de Futebol (KNVB, na sigla em holandês).

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Memphis já estava convocado para os amistosos contra Noruega e Equador, nesta Data Fifa. Os dois jogos ocorrem na Holanda. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o técnico da Holanda, Ronald Koeman, comentou a situação.

"Pode ser que ele (Memphis) ainda se integre, mas não parece estar bem. Ele até poderia vir para o segundo jogo, talvez. Mas se ele não conseguir, tudo bem, nem precisa. E não chamarei substituto (em caso de corte). Nem saberia quem chamar", disse o treinador, ainda antes do comunicado do Corinthians.

Após ter sido substituído, aos 22 minutos de jogo, Memphis foi flagrado utilizando o celular no banco de reservas. O atacante publicou uma justificativa nas suas redes sociais.

"Só para esclarecer, o momento em que usei o telefone foi puramente para me comunicar com a equipe médica na Holanda. Saí para demonstrar apoio à minha equipe, embora pudesse ter ficado no vestiário por causa da lesão", disse.

O Corinthians vive um momento de pressão, com uma série de sete jogos sem vitória. Após a Data Fifa, a equipe volta a atuar no dia 1º de abril, contra o Fluminense, no Maracanã. O time paulista caiu para o 11º lugar na tabela do Brasileirão, com 10 pontos.