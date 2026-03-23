Memphis descumpre regra e usa celular no banco de reservas em Corinthians x Flamengo Depois da partida, o atacante holandês usou suas redes sociais para se justificar Estadão Conteúdo 23.03.26 9h13 Memphis Depay descumpriu uma normal da International Board (IFAB), órgão responsável pela regulamentação das regras do futebol, ao usar seu aparelho de celular quando estava no banco de reservas durante o segundo tempo de Corinthians x Flamengo, jogo que terminou empatado por 1 a 1. O atacante havia sido substituído por lesão na coxa direita, sentida no primeiro tempo da partida, e foi flagrado pelas câmeras utilizando o seu celular na etapa final, já depois de tomar banho no vestiário. Ele guardou o aparelho depois de levar uma bronca de um dos integrantes da comissão técnica. Depois da partida, o atacante holandês usou suas redes sociais para se justificar. "Só para esclarecer, o momento em que usei o telefone foi puramente para me comunicar com a equipe médica na Holanda. Saí para demonstrar apoio à minha equipe, embora pudesse ter ficado no vestiário por causa da lesão", alegou. "Também estou chateado com o resultado do jogo. Continuaremos trabalhando por dias melhores", acrescentou o jogador, lamentando a igualdade com um jogador a mais na segunda etapa. Memphis está convocado para os amistosos da Holanda contra Noruega e Equador. O Corinthians ganha alguns dias de descanso por causa dos compromissos das seleções na Data Fifa e volta a atuar no dia 1º de abril, contra o Fluminense, no Maracanã. O time paulista caiu para o 11º lugar na tabela do Brasileirão, com 10 pontos. São sete partidas seguidas sem vitória na temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Corinthians Memphis Depay celular COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES reforço Remo confirma contratação de lateral-direito para a sequência da temporada Matheus Alexandre, ex-Sport-PE, chega como opção para suprir a ausência de João Lucas 23.03.26 8h42 FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada de mais dois jogos do Remo na Série A; veja adversários, dias e hora Leão Azul pegará o Santos-SP e o Grêmio-RS nas próximas rodadas da elite do futebol brasileiro 22.03.26 19h09 futebol Após mais de 11 mil dias, Remo volta a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro Equipe azulina goleou o Bahia por 4 a 1 e conquistou a primeira vitória na Série A desde 1994 22.03.26 18h30 futebol Goleiro do Bahia sofre lesão no braço em jogo contra o Remo e deixa o campo de tipoia Ronaldo caiu de mau jeito após defesa e precisou de atendimento médico no Mangueirão 22.03.26 17h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES reforço Remo confirma contratação de lateral-direito para a sequência da temporada Matheus Alexandre, ex-Sport-PE, chega como opção para suprir a ausência de João Lucas 23.03.26 8h42 PRESIDENTE 'O Remo é garra, é raça': Tonhão exalta reação e confirma time misto na Copa Norte O Remo terá uma pausa no Brasileirão e só volta a campo no dia 2, quando enfrenta o Santos Futebol Clube, na Vila Belmiro. Antes disso, o clube estreia na Copa Norte, contra o Porto Velho 22.03.26 19h00 NA BRONCA Ceni dispara após virada do Remo: 'Quando faz 1 a 0, a gente deixa de jogar' Treinador do Bahia critica queda de rendimento após abrir o placar, admite descontrole coletivo e diz que equipe “desmoronou” após perder pênalti no Mangueirão 22.03.26 19h21 Dorival Jr. critica árbitro por pênalti não marcado e por segurar jogo: 'É um absurdo' 23.03.26 0h42