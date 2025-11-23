Memphis sofre nova lesão e já soma 73 dias fora do Corinthians no ano Estadão Conteúdo 23.11.25 12h52 O Corinthians perdeu novamente Memphis Depay por lesão. O atacante sofreu uma entorse no joelho esquerdo no clássico contra do São Paulo na última quinta-feira. A contusão tira o jogador para o duelo deste domingo, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa é a sexta do holandês na temporada, somando 73 dias afastado do clube por problemas físicos desde janeiro. A nova baixa interrompe o momento de retomada do camisa 10. Memphis iniciou o clássico contra o São Paulo no banco, por causa do desgaste da viagem para defender a seleção holandesa, mas entrou no segundo tempo e marcou um golaço na vitória por 3 a 1. Horas depois, exames apontaram um edema ósseo no joelho. Em nota, o Corinthians afirmou que o atleta já está em tratamento com a fisioterapia do clube. Não houve informação sobre a previsão de retorno. Restam quatro rodadas para o fim do Brasileirão, e o Corinthians disputa as semifinais da Copa do Brasil a partir de 10 de dezembro. A reincidência de problemas físicos preocupa, principalmente porque duas lesões musculares recentes, ambas na coxa direita, foram as que mais mantiveram o atacante fora: 21 dias em agosto e mais 25 entre setembro e outubro. Antes disso, Memphis havia tratado uma entorse no tornozelo direito em maio (14 dias parado) e dois traumas na região do pé e do tornozelo, em abril, que resultaram em mais 13 dias sem atuar. O gol no clássico foi o décimo marcado pelo holandês no ano, um número que aponta recuperação técnica após críticas por falta de efetividade, mas que agora esbarra novamente na questão física. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Corinthians Cruzeiro Memphis Depay COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Ele fica? Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe 24.11.25 12h46 Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul 24.11.25 12h05 Futebol Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico 24.11.25 11h20 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44