Memphis não consegue deixar o Rio de helicóptero e falta a treino do Corinthians Estadão Conteúdo 28.10.25 20h33 Memphis Depay foi ausência no treino do Corinthians nesta terça-feira. O holandês não tem complicações por lesão. Ele não pôde deixar o Rio, por causa da megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha contra o Comando Vermelho (CV). A cidade entrou em Estágio 2, classificação dada pela prefeitura quando há ocorrências de alto impacto e risco para a população. A recomendação do Rio é que sejam evitados deslocamentos. O atacante até solicitou ao Corinthians para pousar diretamente no CT Joaquim Grava. Memphis chegaria às 12h30. Além da situação atípica no Rio, o mau tempo em São Paulo também foi obstáculo. A sessão de treino desta terça-feira marcou a reapresentação do elenco corintiano, em preparação para a partida contra o Grêmio, adversário da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Hugo Souza continuou o processo de recuperação de uma luxação acrômio clavicular no ombro esquerdo. Na quarta-feira, ele continua em avaliação. O jogo contra o Grêmio será no domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Corinthians é 10º, com 39 pontos. É a mesma pontuação dos gaúchos, que são os 11º. Palavras-chave futebol Brasileirão Corinthians Depay VÔLEI FIVB divulga calendário do Mundial de Clubes de Vôlei 2025 em Belém; confira Principal competição do esporte acontecerá no Mangueirinho entre os dias 16 e 21 de dezembro 28.10.25 21h21 SÉRIE B Paysandu é azarão contra o Atlético-GO em partida decisiva pela Série B Equipe goiana tem 44,9% de chances de vitória, enquanto o Papão, lanterna da Série B, soma apenas 17,9% e precisa vencer para seguir vivo 28.10.25 17h37 FUTEBOL Apade intensifica preparação e terá jogos em Belém na Superliga B de vôlei Única equipe do Norte na competição, Apade quer o acesso à elite do vôlei nacional nesta temporada 28.10.25 17h18 SÉRIE B Chapecoense aparece com leve favoritismo contra o Remo, segundo projeções da UFMG Leão e Verdão do Oeste têm chances quase idênticas de vitória no confronto direto pelo acesso à Série A, neste domingo (2), no Baenão 28.10.25 16h04 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (28/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Copa da Alemanha, Copa do Rei Saudita e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira 28.10.25 7h00 Fenômeno Azul Acabou! Ingressos para o jogo do Remo contra a Chapecoense esgotam em duas horas Partida pode deixar o time azulino mais próximo do acesso 28.10.25 12h07 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra a Chapecoense-SC; veja valor Time azulino está em boa fase na Série B e pode ficar mais perto do acesso em caso de vitória sobre a Chape 28.10.25 9h33 Futebol Ex-Remo, Daniel Paulista é demitido do Sport-PE na lanterna da Série A Treinador foi campeão paraense no Remo no início da temporada. 28.10.25 14h12