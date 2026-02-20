Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Memphis ironiza gramado e arbitragem após vitória do Corinthians em Curitiba: 'Horrível'

Estadão Conteúdo

Após a vitória fora de casa, Memphis Depay usou as redes sociais para comentar o jogo do Corinthians contra o Athletico-PR. Em tom irônico, o camisa 10 criticou tanto as condições do gramado quanto a atuação da arbitragem na Arena da Baixada.

Em publicação feita em seu perfil no X, antigo Twitter, o atacante resumiu a noite em poucas palavras: "Campo horrível, árbitros absolutamente os melhores, 3 pontos. Boa noite."

Dentro de campo, o Corinthians precisou lidar com forte pressão do adversário paranaense, mas conseguiu sustentar o resultado em Curitiba. O goleiro Hugo Souza teve atuação decisiva, enquanto o meia Rodrigo Garro marcou o gol que garantiu o triunfo por 1 a 0, em duelo válido pela segunda rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o Corinthians chega a seis pontos em nove possíveis e ganha posições na tabela, aparecendo na quinta colocação, logo à frente do próprio Athletico-PR. A equipe paranaense, que havia vencido seus compromissos iniciais contra Internacional e Santos, conheceu sua primeira derrota na competição.

Agora, Memphis e o Corinthians mudam o foco e voltam a campo no domingo, 22, às 20h30, quando encaram a Portuguesa, no Canindé, em partida única válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Futebol

Brasileirão

Corinthians

Memphis Depay

Arena da Baixada
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Na semifinal

Técnico do Paysandu elogia time após goleada, mas prega cautela: 'Não me iludo'

Júnior Rocha destacou a coletividade e comprometimento dos jogadores após a vitória sobre a Tuna no Parazão

20.02.26 12h39

Decisão

Paysandu inicia venda de ingressos para duelo da semifinal do Parazão contra o Castanhal

Partida ocorre no próximo domingo (22), às 17h, na Curuzu

20.02.26 11h18

futebol

FPF confirma jogos e divulga tabela detalhada da Copa Grão-Pará

Competição começa no próximo domingo (22), com os jogos da primeira semifinal

20.02.26 9h58

futebol

Presidente do Paysandu explica situação do gramado da Curuzu e fala sobre contratações

Márcio Tuma detalhou o trabalho de manutenção do campo do estádio bicolor e disse que a chuva tem atrapalhado o processo

20.02.26 9h09

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Presidente do Paysandu explica situação do gramado da Curuzu e fala sobre contratações

Márcio Tuma detalhou o trabalho de manutenção do campo do estádio bicolor e disse que a chuva tem atrapalhado o processo

20.02.26 9h09

DEU PAPÃO

Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão

Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão.

19.02.26 21h57

FORA

Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil

Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão

19.02.26 22h37

Futebol

Cametá 'despacha' o Santa Rosa no Parque do Bacurau e enfrenta o Remo na semifinal do Parazão

Não deu para o Macaco Prego, que sentiu a pressão de jogar no Parque do Bacurau e acabou perdendo por 2 a 0

19.02.26 22h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda