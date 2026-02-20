Memphis ironiza gramado e arbitragem após vitória do Corinthians em Curitiba: 'Horrível' Estadão Conteúdo 20.02.26 11h18 Após a vitória fora de casa, Memphis Depay usou as redes sociais para comentar o jogo do Corinthians contra o Athletico-PR. Em tom irônico, o camisa 10 criticou tanto as condições do gramado quanto a atuação da arbitragem na Arena da Baixada. Em publicação feita em seu perfil no X, antigo Twitter, o atacante resumiu a noite em poucas palavras: "Campo horrível, árbitros absolutamente os melhores, 3 pontos. Boa noite." Dentro de campo, o Corinthians precisou lidar com forte pressão do adversário paranaense, mas conseguiu sustentar o resultado em Curitiba. O goleiro Hugo Souza teve atuação decisiva, enquanto o meia Rodrigo Garro marcou o gol que garantiu o triunfo por 1 a 0, em duelo válido pela segunda rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Corinthians chega a seis pontos em nove possíveis e ganha posições na tabela, aparecendo na quinta colocação, logo à frente do próprio Athletico-PR. A equipe paranaense, que havia vencido seus compromissos iniciais contra Internacional e Santos, conheceu sua primeira derrota na competição. Agora, Memphis e o Corinthians mudam o foco e voltam a campo no domingo, 22, às 20h30, quando encaram a Portuguesa, no Canindé, em partida única válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Futebol Brasileirão Corinthians Memphis Depay Arena da Baixada COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Na semifinal Técnico do Paysandu elogia time após goleada, mas prega cautela: 'Não me iludo' Júnior Rocha destacou a coletividade e comprometimento dos jogadores após a vitória sobre a Tuna no Parazão 20.02.26 12h39 Decisão Paysandu inicia venda de ingressos para duelo da semifinal do Parazão contra o Castanhal Partida ocorre no próximo domingo (22), às 17h, na Curuzu 20.02.26 11h18 futebol FPF confirma jogos e divulga tabela detalhada da Copa Grão-Pará Competição começa no próximo domingo (22), com os jogos da primeira semifinal 20.02.26 9h58 futebol Presidente do Paysandu explica situação do gramado da Curuzu e fala sobre contratações Márcio Tuma detalhou o trabalho de manutenção do campo do estádio bicolor e disse que a chuva tem atrapalhado o processo 20.02.26 9h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Presidente do Paysandu explica situação do gramado da Curuzu e fala sobre contratações Márcio Tuma detalhou o trabalho de manutenção do campo do estádio bicolor e disse que a chuva tem atrapalhado o processo 20.02.26 9h09 DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 Futebol Cametá 'despacha' o Santa Rosa no Parque do Bacurau e enfrenta o Remo na semifinal do Parazão Não deu para o Macaco Prego, que sentiu a pressão de jogar no Parque do Bacurau e acabou perdendo por 2 a 0 19.02.26 22h24