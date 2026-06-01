Memphis fala sobre lesão sofrida no Corinthians e se diz ansioso para Copa: 'Sou um lutador' Depay ficou afastado dos gramados por cerca de dois meses em virtude de uma lesão de grau 2 no músculo anterior da coxa direita Estadão Conteúdo 01.06.26 17h28 Memphis Depay (Instagram @memphisdepay) Memphis Depay já está com a seleção holandesa para a disputa da Copa do Mundo. O astro do Corinthians se apresentou ao time nacional no último fim de semana e falou sobre sua condição física. O atacante, inclusive, foi desfalque no triunfo da equipe alvinegra sobre o Grêmio no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Depay ficou afastado dos gramados por cerca de dois meses em virtude de uma lesão de grau 2 no músculo anterior da coxa direita. Ele voltou a defender o Corinthians na vitória sobre o Atlético-MG, no dia 24 de maio. O atleta detalhou o período em que esteve lesionado. O atacante, porém, sempre mostrou confiança em jogar a Copa do Mundo. "Fiquei frustrado. Não foi uma lesão grave, mas mesmo assim fiquei fora por um bom tempo. Nem sempre as decisões certas foram tomadas durante a recuperação. O atleta sofre com isso. Isso causou frustração. Mas eu sou um lutador. Isso acelera o processo de recuperação, mas para mim, nunca foi um momento de tensão. Eu sabia que não seria uma corrida contra o tempo", disse Depay em entrevista ao Telegraaf. "Inicialmente, eu deveria jogar de 60 a 70 minutos no segundo jogo pelo Corinthians (contra o Platense, pela Libertadores), mas era um time argentino e eles costumam chutar bastante quando jogam contra brasileiros. Então o técnico (Fernando Diniz) disse no intervalo: 'fique no banco, para que você possa viajar em segurança para a Holanda'. Espero jogar o suficiente nessas duas partidas (amistosas de preparação). No fim das contas, o importante é o torneio final. É lá que eu tenho que provar o meu valor", prosseguiu o atacante. A Holanda está no Grupo F da Copa do Mundo, que também conta com Japão, Suécia e Tunísia. O time holandês faz a estreia no dia 14, diante dos japoneses. Memphis Depay não escondeu a empolgação por participar da competição. "Meu instinto me diz que as coisas estão indo bem. Me sinto bem, estou feliz por estar com o grupo. Não pude estar lá (na Data Fifa) de março, mas agora posso. Estou muito ansioso pela Copa do Mundo", afirmou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo seleção holandesa Corinthians Memphis Depay COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Grupo Liberal terá cobertura especial da Copa do Mundo de 2026 direto dos Estados Unidos Equipe aposta em cobertura multiplataforma, com bastidores, entradas ao vivo, conteúdo digital e imagens exclusivas do Mundial. 01.06.26 18h15 futebol Com promoção, ingressos para a final da Copa Verde entre Paysandu e Anápolis já estão à venda; veja Time bicolor manteve valores promocionais para torcedores que entrarem no Mangueirão em horários específicos 01.06.26 12h38 FUTEBOL Após derrota na Série C, Paysandu volta atenções para a final da Copa Verde em busca do hexa Maior campeão da competição, o Papão chega à 10ª final do torneio e encara o Anápolis-GO, que disputa a decisão pela primeira vez 01.06.26 11h42 futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 MERCADO DA BOLA Parada para a Copa: quem deve deixar o Remo e quem pode ser contratado pelo Leão? Diretoria azulina trabalha nos bastidores por reforços e avalia saídas, com Diego Hernández próximo de deixar o clube 31.05.26 19h27 Futebol Júnior Rocha lamenta expulsões do Paysandu e cita adversidades após derrota para o Figueirense Para o treinador, o Papão foi guerreiro em campo, mesmo sem dois jogadores em boa parte do jogo 31.05.26 23h49 futebol Léo Condé valoriza vitória do Remo sobre o São Paulo e projeta segundo turno: 'O desafio é manter' Treinador explicou os ajustes que ajudaram o Leão Azul a vencer o São Paulo, elogiou a atuação de Marcelinho e afirmou que a equipe precisa manter o nível de desempenho após a pausa para a Copa do Mundo 01.06.26 10h05