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Memphis fala sobre lesão sofrida no Corinthians e se diz ansioso para Copa: 'Sou um lutador'

Depay ficou afastado dos gramados por cerca de dois meses em virtude de uma lesão de grau 2 no músculo anterior da coxa direita

Estadão Conteúdo
fonte

Memphis Depay (Instagram @memphisdepay)

Memphis Depay já está com a seleção holandesa para a disputa da Copa do Mundo. O astro do Corinthians se apresentou ao time nacional no último fim de semana e falou sobre sua condição física. O atacante, inclusive, foi desfalque no triunfo da equipe alvinegra sobre o Grêmio no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

Depay ficou afastado dos gramados por cerca de dois meses em virtude de uma lesão de grau 2 no músculo anterior da coxa direita. Ele voltou a defender o Corinthians na vitória sobre o Atlético-MG, no dia 24 de maio. O atleta detalhou o período em que esteve lesionado. O atacante, porém, sempre mostrou confiança em jogar a Copa do Mundo.

"Fiquei frustrado. Não foi uma lesão grave, mas mesmo assim fiquei fora por um bom tempo. Nem sempre as decisões certas foram tomadas durante a recuperação. O atleta sofre com isso. Isso causou frustração. Mas eu sou um lutador. Isso acelera o processo de recuperação, mas para mim, nunca foi um momento de tensão. Eu sabia que não seria uma corrida contra o tempo", disse Depay em entrevista ao Telegraaf.

"Inicialmente, eu deveria jogar de 60 a 70 minutos no segundo jogo pelo Corinthians (contra o Platense, pela Libertadores), mas era um time argentino e eles costumam chutar bastante quando jogam contra brasileiros. Então o técnico (Fernando Diniz) disse no intervalo: 'fique no banco, para que você possa viajar em segurança para a Holanda'. Espero jogar o suficiente nessas duas partidas (amistosas de preparação). No fim das contas, o importante é o torneio final. É lá que eu tenho que provar o meu valor", prosseguiu o atacante.

A Holanda está no Grupo F da Copa do Mundo, que também conta com Japão, Suécia e Tunísia. O time holandês faz a estreia no dia 14, diante dos japoneses. Memphis Depay não escondeu a empolgação por participar da competição.

"Meu instinto me diz que as coisas estão indo bem. Me sinto bem, estou feliz por estar com o grupo. Não pude estar lá (na Data Fifa) de março, mas agora posso. Estou muito ansioso pela Copa do Mundo", afirmou.

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