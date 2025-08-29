Memphis é novo convocado do Corinthians e ganhará ritmo para Copa do Brasil com a Holanda Estadão Conteúdo 29.08.25 13h38 Dorival Júnior planeja usar a pausa da Data Fifa, após o clássico com o Palmeiras, neste domingo, pelo Brasileirão, para melhorar o físico de algumas peças que não vinham atuando ou estavam jogando pouco no Corinthians, visando a Copa do Brasil. Uma delas é o atacante Memphis Depay. Mas a estratégia será modificada. O atacante foi convocado para defender a Holanda e 'ganhará ritmo' com a seleção nacional. "Convocado! Memphis foi selecionado para representar a seleção dos Países Baixos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA de 2026. As partidas da seleção neerlandesa serão contra Polônia e Lituânia, nos dias 4 e 7 de setembro, respectivamente. Parabéns, Memphis!", revelou o Corinthians. O holandês ficou um tempo afastado por causa de lesão muscular na coxa, mas entrou aos 33 minutos na ida diante do Athletico-PR - vitória por 1 a 0 - e deve ganhar mais tempo do dérbi da Neo Química Arena antes de se apresentar ao técnico Ronald Koeman. Como o retorno diante dos paranaenses, na definição de vaga nas semifinais da Copa do Brasil, ocorre somente no dia 10 de setembro, na Neo Química Arena, Memphis ainda voltará com tempo para o apronte final, na véspera da partida. E chegará possivelmente com dois jogos a mais, o que ajudará Dorival a vê-lo em ação antes da 'decisão'. Além do holandês, o Corinthians não terá no período sem partidas os titulares Hugo Souza, com a seleção brasileira, e o volante José Martínez, defendendo os peruanos nas Eliminatórias sul-americanas. Romero e Félix Torres são os outros selecionáveis do elenco. A pausa vai ser vital para o centroavante Yuri Alberto também ficar à disposição e para a recuperação de Matheuzinho, que sofreu uma lesão muscular em Curitiba. Maycon disputou os dois últimos jogos, mas acabou substituído em ambos por cansar. Melhorar seu fôlego é outra missão de Dorival Júnior. Assim como Vitinho terá o tempo que queria na busca por condições de atuar por 90 minutos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Copa do Brasil Corinthians Depay Holanda COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Dirigentes do Remo apoiam saída de António Oliveira e clube aguarda Marcos Braz, diz jornalista Pressionado pela falta de resultado, técnico pode deixar a equipe azulina 29.08.25 13h44 Despedida Vitória confirma retorno de Camutanga e jogador se despede do Remo: 'Estarei na torcida pelo acesso' Jogador deixou o Leão Azul nesta semana para retornar ao Leão Barra, que disputa a Série A do Brasileirão 29.08.25 11h41 Pressão Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português 29.08.25 10h19 Futebol Após vitória do Criciúma-SC sobre o Remo, Nicolas, ex-Paysandu, provoca: 'Quem manda é o Tigre' Time catarinense venceu o Leão Azul por 1 a 0, na noite da última quinta-feira (28), no Mangueirão 29.08.25 9h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES REVOLTA Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota; dois são detidos Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido 29.08.25 0h06 PÓS-JOGO António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem' O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas 29.08.25 0h46 Pressão Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português 29.08.25 10h19 DEU MOLE Remo desperdiça um caminhão de chances, leva gol no final e perde para o Criciúma no Mangueirão No melhor exemplo de 'quem não faz leva', Leão perde inúmeras chances e leva o gol de pênalti num dos últimos lances do jogo 28.08.25 23h40