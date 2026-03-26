Memphis é denunciado no STJD e pode pegar suspensão por uso de celular no banco de reservas

No último domingo (22), Corinthians e Flamengo se enfrentaram pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, terminando empatado por 1 a 1. Memphis Depay, atacante do clube paulista, chamou atenção por ser pego usando o celular enquanto estava no banco de reservas da equipe. O jogador foi denunciado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelo ocorrido.

Substituído logo após os 20 minutos do primeiro tempo, deixando o gramado com dores na coxa, o jogador foi ao vestiário para tomar banho e voltou para o banco, quando foi visto utilizando o aparelho e foi repreendido pela comissão técnica.

A conduta do atacante pode se enquadrar no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que pune qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva que não esteja especificamente tipificada em outros artigos. É uma norma genérica aplicada normalmente para reclamações acintosas contra a arbitragem, simulações de contusão para retardar o jogo ou atitudes indisciplinadas no banco de reservas, resultando em suspensão de um a seis jogos e multa de valor proporcional.

A procuradoria do STJD declarou, em um documento, que a conduta do atleta tem forte capacidade de influenciar comportamentos, podendo assim normalizar o uso dos eletrônicos durante as partidas, dificultando o controle disciplinar.

Memphis se pronunciou em suas redes sociais logo após a partida. "Só para esclarecer, o momento em que usei o telefone foi puramente para me comunicar com a equipe médica na Holanda. Saí para demonstrar apoio à minha equipe, embora pudesse ter ficado no vestiário por causa da lesão. Também estou chateado com o resultado do jogo. Continuaremos trabalhando por dias melhores. Até logo!", disse o atacante.