Memphis é denunciado no STJD e pode pegar suspensão por uso de celular no banco de reservas A conduta do atacante pode se enquadrar no artigo 258 do CBJD, que pune qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva Estadão Conteúdo 26.03.26 16h32 No último domingo (22), Corinthians e Flamengo se enfrentaram pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, terminando empatado por 1 a 1. Memphis Depay, atacante do clube paulista, chamou atenção por ser pego usando o celular enquanto estava no banco de reservas da equipe. O jogador foi denunciado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelo ocorrido. Substituído logo após os 20 minutos do primeiro tempo, deixando o gramado com dores na coxa, o jogador foi ao vestiário para tomar banho e voltou para o banco, quando foi visto utilizando o aparelho e foi repreendido pela comissão técnica. A conduta do atacante pode se enquadrar no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que pune qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva que não esteja especificamente tipificada em outros artigos. É uma norma genérica aplicada normalmente para reclamações acintosas contra a arbitragem, simulações de contusão para retardar o jogo ou atitudes indisciplinadas no banco de reservas, resultando em suspensão de um a seis jogos e multa de valor proporcional. A procuradoria do STJD declarou, em um documento, que a conduta do atleta tem forte capacidade de influenciar comportamentos, podendo assim normalizar o uso dos eletrônicos durante as partidas, dificultando o controle disciplinar. Memphis se pronunciou em suas redes sociais logo após a partida. "Só para esclarecer, o momento em que usei o telefone foi puramente para me comunicar com a equipe médica na Holanda. Saí para demonstrar apoio à minha equipe, embora pudesse ter ficado no vestiário por causa da lesão. Também estou chateado com o resultado do jogo. Continuaremos trabalhando por dias melhores. Até logo!", disse o atacante. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Corinthians Memphis Depay STJD celular COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vitor Bueno sofre lesão grau 2 e pode desfalcar o Remo contra Santos, Grêmio e Vasco Jogador do Remo sofreu uma lesão no treinamento e já realiza tratamento no NASP 26.03.26 15h15 futebol Presidente da CBF diz que não haverá ‘Brasa’ no uniforme da Seleção Brasileira Samir Xaud disse que a frase foi uma campanha publicitária da fornecedora e não estará na camisa 26.03.26 13h45 futebol Janela de transferências extra entra na reta final e clubes têm até sexta-feira (27) para contratar Próximo período de contratações será entre julho e setembro 26.03.26 13h06 futebol Paysandu trabalha para garantir duelo com o Vasco pela Copa do Brasil no Mangueirão Partida no estádio virou dúvida, pois ocorre às vésperas de show da banda Guns N' Roses 26.03.26 11h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Eliminatórias da Copa do Mundo, Liga das Nações, Copa do Nortes e Copa Verde movimentam o futebol nesta quinta-feira 26.03.26 7h00 NO LIMITE Com time alternativo e só 17 relacionados, Remo estreia na Copa Norte contra o Porto Velho Leão prioriza Série A, leva seis atletas da base a Rondônia e deve ir a campo com formação praticamente definida 26.03.26 8h00 Será? De saída? Lateral do Remo, Sávio entra na mira do Sport para a Série B Jogador azulino se recupera de lesão na coxa e pode deixar o clube nesta janela de transferência 26.03.26 10h49 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32