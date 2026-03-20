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Memphis Depay é convocado pela seleção da Holanda para amistosos e pode desfalcar o Corinthians

Estadão Conteúdo

O técnico Ronald Koeman realizou nesta sexta-feira (20) a convocação dos jogadores que irão defender a seleção holandesa na Data Fifa de março. O atacante do Corinthians, Memphis Depay, foi um dos nomes chamados pelo treinador para os dois amistosos.

A seleção da Holanda irá enfrentar a Noruega, na próxima sexta-feira (27), em Amsterdã, na Johan Cruijff Arena, a partir das 16h45 do horário de Brasília. O segundo amistoso será contra a seleção do Equador, a ser realizado no dia 31 no Philips Stadion, em Eindhoven, às 15h45, também no horário de Brasília.

O atacante pode ser desfalque para a equipe paulista em uma partida do Campeonato Brasileiro. O Corinthians entra em campo no dia 1º de abril, para enfrentar o Fluminense no Maracanã em partida válida pela nona rodada do torneio. Caso confirme o confronto nesta data, a presença de Memphis se torna improvável, já que o atacante joga contra o Equador um dia antes na Holanda.

Pela seleção, Memphis se tornou o maior artilheiro da história da Holanda, com 55 gols, ao balançar as redes duas vezes na vitória sobre a Lituânia, em setembro de 2025, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, quebrando o recorde que anteriormente era de Robin van Persie com 50 gols.

CONFIRA OS CONVOCADOS DA HOLANDA GOLEIROS: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland) e Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion).

DEFENSORES: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter de Milão), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Matthijs de Ligt (Manchester United), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) e Stefan de Vrij (Inter de Milão).

MEIO-CAMPISTAS: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Jerdy Schouten (PSV), Sem Steijn (Feyenoord) e Quinten Timber (Feyenoord).

ATACANTES: Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (SSC Napoli), Donyell Malen (Aston Villa), Xavi Simons (RB Leipzig) e Wout Weghorst (Ajax).

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