Memphis Depay é convocado pela seleção da Holanda para amistosos e pode desfalcar o Corinthians Estadão Conteúdo 20.03.26 11h38 O técnico Ronald Koeman realizou nesta sexta-feira (20) a convocação dos jogadores que irão defender a seleção holandesa na Data Fifa de março. O atacante do Corinthians, Memphis Depay, foi um dos nomes chamados pelo treinador para os dois amistosos. A seleção da Holanda irá enfrentar a Noruega, na próxima sexta-feira (27), em Amsterdã, na Johan Cruijff Arena, a partir das 16h45 do horário de Brasília. O segundo amistoso será contra a seleção do Equador, a ser realizado no dia 31 no Philips Stadion, em Eindhoven, às 15h45, também no horário de Brasília. O atacante pode ser desfalque para a equipe paulista em uma partida do Campeonato Brasileiro. O Corinthians entra em campo no dia 1º de abril, para enfrentar o Fluminense no Maracanã em partida válida pela nona rodada do torneio. Caso confirme o confronto nesta data, a presença de Memphis se torna improvável, já que o atacante joga contra o Equador um dia antes na Holanda. Pela seleção, Memphis se tornou o maior artilheiro da história da Holanda, com 55 gols, ao balançar as redes duas vezes na vitória sobre a Lituânia, em setembro de 2025, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, quebrando o recorde que anteriormente era de Robin van Persie com 50 gols. CONFIRA OS CONVOCADOS DA HOLANDA GOLEIROS: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland) e Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion). DEFENSORES: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter de Milão), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Matthijs de Ligt (Manchester United), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) e Stefan de Vrij (Inter de Milão). MEIO-CAMPISTAS: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Jerdy Schouten (PSV), Sem Steijn (Feyenoord) e Quinten Timber (Feyenoord). ATACANTES: Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (SSC Napoli), Donyell Malen (Aston Villa), Xavi Simons (RB Leipzig) e Wout Weghorst (Ajax). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Memphis Depay convocado Holanda Corinthians COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Ex-treinador Vanderlei Luxemburgo é internado na UTI com infecção pulmonar Treinador teve mal-estar na madrugada da última quinta-feira (19) e foi levado para o hospital 20.03.26 11h08 futebol Meia do Remo vê pontos positivos contra o Flamengo, mas diz que o time tem que 'começar a ganhar' Vitor Bueno destacou a atuação da equipe e foco em reação diante do Bahia 20.03.26 9h29 FUTEBOL Flamengo reposta publicação do Remo nas redes sociais e diz: 'escudos com tradição' Clube rubro-negro mandou uma mensagem aos azulinos nas redes sociais 19.03.26 18h35 FUTEBOL Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino 19.03.26 15h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES REPERCUSSÃO Torcedores reclamam da atuação do Flamengo contra o Remo no Maracanã: 'Me adoece' Mesmo com vitória parcial no Maracanã, rubro-negros reclamam do desempenho da equipe diante do time paraense 19.03.26 21h16 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os Campeonatos Inglês, Alemão, Espanhol e Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 20.03.26 7h00 futebol Meia do Remo vê pontos positivos contra o Flamengo, mas diz que o time tem que 'começar a ganhar' Vitor Bueno destacou a atuação da equipe e foco em reação diante do Bahia 20.03.26 9h29 Futebol Flamengo vence o Remo sem dificuldades e empurra azulinos para a lanterna da Série A Apesar de criar boas oportunidades, o Leão Azul pecou nas finalizações e foi dominado pelo time carioca 19.03.26 21h56